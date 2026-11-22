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Meloni reprende a Zelenski: el vice primer ministro italiano acaba en la "lista negra" de Ucrania

Meloni reprende a Zelenski: el vice primer ministro italiano acaba en la "lista negra" de Ucrania

Sputnik Mundo

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó personalmente su protesta a Volodímir Zelenski, comunican los medios. El escándalo estalló después de que... 22.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-22T13:06+0000

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El 19 de noviembre, el vice primer ministro italiano, Matteo Salvini, descubrió su nombre en esta página ucraniana, que recopila y almacena información sobre los "enemigos" de Ucrania con el respaldo de las autoridades de Kiev. Según la ficha publicada, se le acusa de "atentar contra la integridad territorial de Ucrania".Por su parte, el vice primer ministro italiano exigió explicaciones a Kiev y advirtió que el incidente tendría consecuencias.El político añadió que en esta base de datos también figuran miles de personas más, entre ellas varios eurodiputados italianos y periodistas.Conforme a la prensa, el escándalo provocó divisiones en el seno del Gobierno italiano, que Meloni tuvo que intentar resolver durante su visita a Berlín. Tras la protesta de la primera ministra, Kiev no ha pedido disculpas a Salvini, apuntaron los medios.El nombre del alto cargo italiano fue incorporado a la base de datos hace casi 10 años, ya en 2017, reveló Sputnik, basándose en la información publicada en la ficha del político en Mirotvorets. En concreto, su inclusión se produjo tras un viaje a Rusia y la firma de un memorando de cooperación entre su partido, Liga, y el partido gobernante ruso, Rusia Unida. Salvini también se ha pronunciado contra las sanciones antirrusas y ha reconocido el derecho de los pueblos a la autodeterminación en el contexto de los referendos celebrados en Crimea y la región de Donbás (las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk), tras los cuales esos territorios pasaron a formar parte del Estado ruso.Comentario del Ministerio de Asuntos Exteriores de RusiaLa portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, calificó de "interesante lógica" los reproches de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni."¿Según Meloni, se puede incluir en esa lista a otras personas, incluso a niños? ¿Los únicos que no pueden figurar son los italianos? Una lógica interesante, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que Roma ha desembolsado para apoyar a los terroristas de Bánkovaya [la calle en Kiev, donde se encuentra el edificio de la Presidencia ucraniana]. Por otro lado, así sabrán a quién están financiando: a quienes después acabarán matándolos a ellos mismos", escribió la vocera en su canal de Telegram.Mirotvorets es conocido por sus polémicas publicaciones, en las que difunde datos personales de periodistas, políticos, civiles e incluso menores de edad de todo el mundo, a quienes acusan de presuntamente amenazar la seguridad nacional de Ucrania.

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