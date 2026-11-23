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Libia denunciará a Ucrania ante La Haya por daños al puerto de Bengasi

Libia denunciará a Ucrania ante La Haya por daños al puerto de Bengasi

Sputnik Mundo

La embajada de Libia en la Corte Internacional de Justicia de la ONU afirmó que la infraestructura portuaria sufrió importantes daños materiales debido a los... 23.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-23T21:58+0000

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El Ministerio de Asuntos Exteriores de Libia ha exigido a Kiev explicaciones sobre las operaciones militares ucranianas en territorio libio y en sus aguas territoriales, ya que se trata de "una declaración de guerra contra el Estado libio", según declaraciones de el miembro del Consejo Presidencial de Libia, Mousa Al-Koni.En ese sentido, Al-Koni lamentó que Volodímir Zelenski se "había reivindicado e incluso se había jactado" de los ataques ucranianos, a los que calificó como "terroristas".También afirmó que Libia adoptaría de inmediato medidas legales y diplomáticas, incluida la remisión del asunto a la Corte Internacional de Justicia y al Consejo de Seguridad de la ONU.Asimismo, solicitó una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad e instó a que se incluyera a Zelenski en una lista de vigilancia por terrorismo debido a lo que describió como actos terroristas reivindicados por la parte ucraniana.

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