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"Una nueva etapa de integración": Paz resalta reforzamiento de vínculo entre Bolivia y Perú
"Una nueva etapa de integración": Paz resalta reforzamiento de vínculo entre Bolivia y Perú
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El presidente boliviano Rodrigo Paz remarcó que, gracias al VII Gabinete Binacional en Lima, ambos Estados alcanzaron una nueva fase en sus relaciones, esto en... 28.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-28T04:15+0000
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Su homóloga peruana mencionó que "ambos países buscan fortalecer la cooperación en seguridad, impulsar el comercio y las inversiones y avanzar en la integración fronteriza", marcando una nueva etapa entre La Paz y Lima.
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"Una nueva etapa de integración": Paz resalta reforzamiento de vínculo entre Bolivia y Perú
El presidente boliviano Rodrigo Paz remarcó que, gracias al VII Gabinete Binacional en Lima, ambos Estados alcanzaron una nueva fase en sus relaciones, esto en diversos rubros.
"Manos a la obra con el Perú. Junto a la presidenta Keiko Fujimori instalamos en Lima el VII Gabinete Binacional, donde ambas naciones trabajan por más comercio, integración y seguridad", escribió el mandatario a través de sus redes sociales.
Su homóloga peruana mencionó que "
ambos países buscan fortalecer la cooperación en seguridad
, impulsar el comercio y las inversiones y avanzar en la integración fronteriza", marcando una nueva etapa entre La Paz y Lima.
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