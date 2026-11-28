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Stellantis paraliza nuevamente sus fábricas europeas por el aumento de los costos y la competencia

Stellantis paraliza nuevamente sus fábricas europeas por el aumento de los costos y la competencia

Sputnik Mundo

El fabricante automotriz Stellantis, propietario de marcas como Peugeot y Citroën, prepara nuevas suspensiones de actividad en sus plantas europeas, reportan... 28.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-28T16:53+0000

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La fábrica de Mulhouse, en el este de Francia, donde se produce el Peugeot 308, detendrá sus operaciones durante varios días en diciembre y nuevamente entre el 23 de diciembre y el 11 de enero. En tanto, la planta de Rennes, responsable de la producción del Citroën C5 Aircross, permanecerá cerrada desde la noche del 18 de diciembre hasta el 5 de enero. La suspensión podría extenderse.El director ejecutivo de Stellantis, Antonio Filosa, enfrenta una presión cada vez mayor para demostrar que las medidas destinadas a renovar la gama de modelos y solucionar los problemas de calidad están dando resultados. Al mismo tiempo, la compañía busca reducir sus gastos en un contexto de encarecimiento de las materias primas y los microchips.A estos desafíos se suma el avance de los fabricantes chinos. Analistas y representantes sindicales consideran que empresas de China, entre ellas Leapmotor, socio de Stellantis, están afectando la demanda de determinados modelos del grupo europeo. Para responder a la situación, el consorcio busca reducir su exceso de capacidad industrial y fortalecer sus vínculos con socios chinos como Leapmotor y Dongfeng.En enero, Stellantis prevé eliminar unos 500 puestos de trabajo temporales en su planta de Sochaux. La compañía atribuyó la decisión a una "situación compleja del mercado, marcada por la aparición de nuevos competidores agresivos". En octubre, el grupo ya había paralizado varias instalaciones europeas, incluidas las plantas italianas de Mirafiori y Pomigliano, debido a la falta de componentes.El responsable de Stellantis para Europa, Emanuele Cappellano, también advirtió sobre el aumento "dramático" de los costos de la electricidad, la presión de los automóviles importados y los gastos adicionales que implica la electrificación."En estas condiciones, garantizar la continuidad de la producción que Italia necesita se convierte en un desafío diario", declaró.

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