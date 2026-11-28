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"Necesita mostrar control político": Milei encadena triunfos legislativos en plena turbulencia financiera

"Necesita mostrar control político": Milei encadena triunfos legislativos en plena turbulencia financiera

Sputnik Mundo

El Gobierno argentino consiguió en Diputados el Presupuesto 2027 y la reforma del Banco Central, y en el Senado la suspensión de las primarias, en un mes en... 28.11.2026, Sputnik Mundo

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La administración encabezada por el presidente sudamericano Javier Milei cerró la semana legislativa más productiva del año. En una sesión que se extendió hasta la madrugada del 27 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó en general el Presupuesto 2027 con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, y giró el proyecto al Senado para su tratamiento y sanción definitiva.En la misma sesión, la Cámara baja convirtió en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, al aceptar los cambios introducidos por la cámara alta, que la había aprobado el 24 de septiembre. La norma fija como único mandato de la entidad preservar el valor de la moneda y prohíbe el financiamiento monetario al Tesoro nacional.En paralelo, el Senado otorgó media sanción a la reforma electoral que suspende las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para los comicios presidenciales de 2027. El proyecto, que obtuvo 43 votos a favor y 29 en contra, constituye una pieza fundamental del Ejecutivo para abortar la posibilidad de que la oposición peronista pueda dirimir sus tensiones legitimando a un candidato después de una votación interna.La suspensión de las primarias tampoco es inédita. En febrero de 2025, el Senado ya había aprobado su freno para las legislativas de ese año. A diferencia de entonces, el texto actual rige solo para 2027 y obliga a los partidos a definir sus candidaturas según sus propias cartas orgánicas.Los triunfos parlamentarios llegaron en medio de un mes adverso para los activos argentinos. El riesgo país, que había iniciado noviembre en 787 puntos básicos, llegó a tocar un máximo de 1.138 unidades, el nivel más alto en lo que va del año, mientras el dólar oficial en el Banco de la Nación Argentina escalaba a un récord nominal de 1.630 pesos por unidad.El Ejecutivo atribuyó la escalada a un shock internacional, marcado por la caída de las bolsas globales y la preocupación por la evolución de las tasas de interés en Estados Unidos. Analistas privados, en cambio, sumaron a la lista de factores locales las dudas sobre el nivel de reservas del Banco Central y la incertidumbre en torno al escenario electoral de 2027.El Presupuesto aprobado proyecta para el próximo año un crecimiento del PIB del 4%, una inflación interanual del 18% a diciembre y un superávit primario equivalente al 1,3% del producto. El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central anticipa una expansión apenas superior al 2%, y el Presupuesto 2026 había previsto una inflación del 10,1% para un año que cerraría cerca del 29%.El oficialismo, sin embargo, no consiguió aprobar todo su texto. La oposición impuso su propio dictamen de financiamiento universitario, con partidas superiores a las previstas por el Ejecutivo, luego de que la propuesta oficial fuera rechazada por 130 votos contra 121. El incremento también alcanzó al sector de la ciencia y a los institutos nacionales de tecnología industrial y agropecuaria.La reacción de los mercados fue inmediata. En las primeras operaciones del 27 de noviembre, el riesgo país cayó 121 unidades, un 11,3%, hasta los 946 puntos básicos, su nivel más bajo en una semana tras haber superado los 1.100, mientras el dólar oficial retrocedía a 1.620 pesos para la venta en el Banco Nación, cinco pesos por debajo del cierre del 26 de noviembre.Control político, no económico"Es una señal de control político, no necesariamente sobre la economía", dijo a Sputnik Lara Goyburu, directora ejecutiva de la consultora Management & Fit. La especialista recordó que, en Argentina, "las metas de inflación y crecimiento hace años que no se cumplen cabalmente".Ese intercambio, señaló la consultora, "es propio de cualquier democracia presidencial o parlamentaria". Según el último relevamiento de Management & Fit, 42% de los consultados afirma que, si las elecciones fueran mañana, optaría "por el mismo equipo de gestión, con cambio en algunas políticas", destacó.Roberto Bacman, director del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), advirtió en charla para este medio que las victorias legislativas le dieron al Gobierno argentino "un poco de aire" e "inmediatamente mejoraron un poco los indicadores", aunque matizó que "la economía está al rojo vivo, por lo que el presidente necesita mostrar control político ante los mercados".El sociólogo precisó que "habrá que ver cómo hace el Gobierno para resolver el tema de la deuda", el punto que a su juicio "es lo que más preocupa". Agregó que la gente "no llega a fin de mes" y que su principal inquietud "son los sueldos bajos que no alcanzan".El precio de las PASOBacman cuestionó el alcance de la reforma aprobada en el Senado. "Eso no es una ley de reforma política", sostuvo el analista, y expuso que una norma de ese tipo "requiere de un acuerdo parlamentario en serio para que le sirva a todos, no solamente al Gobierno".El director del CEOP refirió que, según un indicador de la consultora que combina distintas variables, "el 58% de los argentinos es opositor al Gobierno nacional". Añadió que la principal emoción asociada a la gestión de Milei "es el odio, la ira" y que "hay mucha gente enojada".En ese escenario, Bacman remarcó que "el peronismo unido puede ganar las elecciones" y que la unidad le garantiza "tener arriba del 40% de los votos". Recordó que, en 2023, Sergio Massa obtuvo cerca del 37% en primera vuelta y terminó derrotado por Milei en el balotaje.Por su parte, Goyburu vaticinó que la suspensión también tiene un costo para el oficialismo. "No tener la PASO le quita la herramienta al Gobierno nacional para conseguir aliados sin tener que darles lugares relevantes". Precisó que quien no quede conforme "va a poder correr por afuera".La consultora agregó que la señal a los mercados que se buscaba evitar con la suspensión "de todos modos va a existir". La primera llegará en febrero de 2027, con los comicios locales de la provincia patagónica de Neuquén (sur), sede del yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, que marcará el pulso del año electoral.

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