Alrededor del 66% de los argentinos califica desfavorablemente la gestión de Milei: sondeo

En cuanto a las responsabilidades sobre la actual crisis económica, que incluye un desplome del consumo, crecimiento de la pobreza y aumento del riesgo país, el 51% de la ciudadanía atribuye la culpa al Gobierno en funciones, superando al 36,6% que responsabiliza a la gestión anterior.Entre las principales preocupaciones sociales destacan el desempleo y la falta de trabajo con el 20,7%, seguido de cerca por la corrupción y los privilegios, con el 19,9%; la economía en general, con el 16,3%, y el costo de vida junto a los bajos salarios, con el 10,8%.En el plano de los liderazgos políticos, la diputada izquierdista Myriam Bregman encabeza la lista y es la única dirigente con saldo positivo (+2,6%), mientras que el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Kirchner, opositores, aparecen en el segundo y tercer puesto. En tanto, el mandatario Javier Milei se ubica en el noveno puesto (de diez políticos evaluados) con -32,1%.
Un estudio de opinión pública elaborado por la firma Pulso Research reveló que ese porcentaje de consultados evaluó de forma negativa o muy negativa la Administración actual, mientras que el rumbo del país es considerado incorrecto por el 61,9% de los encuestados.
En cuanto a las responsabilidades sobre la actual crisis económica, que incluye un desplome del consumo, crecimiento de la pobreza y aumento del riesgo país, el 51% de la ciudadanía atribuye la culpa al Gobierno en funciones, superando al 36,6% que responsabiliza a la gestión anterior.
Entre las principales preocupaciones sociales destacan el desempleo y la falta de trabajo con el 20,7%, seguido de cerca por la corrupción y los privilegios, con el 19,9%; la economía en general, con el 16,3%, y el costo de vida junto a los bajos salarios, con el 10,8%.
En el plano de los liderazgos políticos, la diputada izquierdista Myriam Bregman encabeza la lista y es la única dirigente con saldo positivo (+2,6%), mientras que el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Kirchner, opositores, aparecen en el segundo y tercer puesto.
En tanto, el mandatario Javier Milei se ubica en el noveno puesto (de diez políticos evaluados) con -32,1%.
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