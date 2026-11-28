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Inmigración y Palestina, entre las preocupaciones de Madrid antes de las elecciones

Inmigración y Palestina, entre las preocupaciones de Madrid antes de las elecciones

Sputnik Mundo

La inmigración y el futuro del apoyo español a Palestina centraron las preocupaciones de residentes de la capital, Madrid. En vísperas de las elecciones... 28.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-28T11:20+0000

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Una de las entrevistadas cuestionó a los candidatos que niegan que se haya cometido un genocidio contra la población palestina. Otro ciudadano expresó su sorpresa ante el respaldo que aún recibe Pedro Sánchez y sostuvo que el actual presidente del Gobierno debe asumir la responsabilidad por lo ocurrido bajo su mandato.España se prepara para unas elecciones generales anticipadas este domingo, 29 de noviembre, en las que Pedro Sánchez se juega la continuidad de su Gobierno. La convocatoria llegó después de que el Parlamento bloqueara sus propuestas para aliviar la crisis de la vivienda, mientras los sondeos sitúan al Partido Popular por delante del PSOE y apuntan a que Vox podría ser decisivo para formar una mayoría.La campaña ha estado marcada por las críticas a Sánchez por los casos de corrupción que afectan a su entorno, el deterioro del acceso a la vivienda y la gestión de la inmigración. También pesan la polarización política y las discrepancias sobre la política exterior, incluida la postura española respecto a Palestina.

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