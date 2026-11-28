https://noticiaslatam.lat/20261128/inmigracion-y-palestina-entre-las-preocupaciones-de-madrid-antes-de-las-elecciones-1176063884.html
Inmigración y Palestina, entre las preocupaciones de Madrid antes de las elecciones
Inmigración y Palestina, entre las preocupaciones de Madrid antes de las elecciones
Sputnik Mundo
La inmigración y el futuro del apoyo español a Palestina centraron las preocupaciones de residentes de la capital, Madrid. En vísperas de las elecciones... 28.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-28T11:20+0000
2026-11-28T11:20+0000
2026-11-28T11:20+0000
españa
política
pedro sánchez
partido socialista obrero español (psoe)
partido popular de españa
palestina
madrid
vox
elecciones
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/1c/1176064531_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_ba10a914521d83fd3677e71efe782101.jpg
Una de las entrevistadas cuestionó a los candidatos que niegan que se haya cometido un genocidio contra la población palestina. Otro ciudadano expresó su sorpresa ante el respaldo que aún recibe Pedro Sánchez y sostuvo que el actual presidente del Gobierno debe asumir la responsabilidad por lo ocurrido bajo su mandato.España se prepara para unas elecciones generales anticipadas este domingo, 29 de noviembre, en las que Pedro Sánchez se juega la continuidad de su Gobierno. La convocatoria llegó después de que el Parlamento bloqueara sus propuestas para aliviar la crisis de la vivienda, mientras los sondeos sitúan al Partido Popular por delante del PSOE y apuntan a que Vox podría ser decisivo para formar una mayoría.La campaña ha estado marcada por las críticas a Sánchez por los casos de corrupción que afectan a su entorno, el deterioro del acceso a la vivienda y la gestión de la inmigración. También pesan la polarización política y las discrepancias sobre la política exterior, incluida la postura española respecto a Palestina.
https://noticiaslatam.lat/20261005/se-va-el-ultimo-socialista-de-europa-por-que-las-elecciones-de-noviembre-en-espana-son-mas-1175319317.html
palestina
madrid
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/1c/1176064531_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_97fb173b9abad3b8a857432bda8c0a7d.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, pedro sánchez, partido socialista obrero español (psoe), partido popular de españa, palestina, madrid, vox, elecciones, 🌍 europa
política, pedro sánchez, partido socialista obrero español (psoe), partido popular de españa, palestina, madrid, vox, elecciones, 🌍 europa
Inmigración y Palestina, entre las preocupaciones de Madrid antes de las elecciones
La inmigración y el futuro del apoyo español a Palestina centraron las preocupaciones de residentes de la capital, Madrid. En vísperas de las elecciones generales anticipadas del domingo, las encuestas señalan un posible desplazamiento del electorado hacia la derecha.
Una de las entrevistadas cuestionó a los candidatos que niegan que se haya cometido un genocidio contra la población palestina.
"¿Por qué no reconocer que se ha ejecutado un genocidio sobre una población?", preguntó.
Otro ciudadano expresó su sorpresa ante el respaldo que aún recibe Pedro Sánchez y sostuvo que el actual presidente del Gobierno debe asumir la responsabilidad por lo ocurrido bajo su mandato.
"Lo que más me sorprende (...) es que siga habiendo cinco o seis millones de personas que vayan a votar a Pedro Sánchez", afirmó, al responsabilizar al presidente por los acontecimientos ocurridos bajo su Gobierno.
España se prepara para unas elecciones generales anticipadas este domingo, 29 de noviembre, en las que Pedro Sánchez se juega la continuidad de su Gobierno. La convocatoria llegó después de que el Parlamento bloqueara sus propuestas para aliviar la crisis de la vivienda,
mientras los sondeos sitúan al Partido Popular por delante del PSOE
y apuntan a que Vox podría ser decisivo
para formar una mayoría.
La campaña ha estado marcada por las críticas a Sánchez por los casos de corrupción que afectan a su entorno
, el deterioro del acceso a la vivienda y la gestión de la inmigración
. También pesan la polarización política y las discrepancias sobre la política exterior, incluida la postura española respecto a Palestina.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.