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Trump matiza la declaración conjunta con Rutte y lanza una advertencia a Kiev
Trump matiza la declaración conjunta con Rutte y lanza una advertencia a Kiev
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El presidente de EEUU, Donald Trump, añadió una advertencia a Kiev a su llamamiento para evitar una ampliación del conflicto en Ucrania, formulado junto al... 27.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-27T12:53+0000
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De este modo, el mandatario estadounidense extendió también a Kiev el llamamiento a evitar una escalada del conflicto. En la declaración conjunta publicada la víspera, mencionaron solo a Rusia.Según los medios, la primera versión de la declaración fue acordada entre la Casa Blanca y la OTAN. Sin embargo, Trump publicó posteriormente otra versión en sus redes sociales sin consultarlo con nadie.Así, el episodio reflejaría, entre otras cosas, el descontento del mandatario estadounidense con Volodímir Zelenski, que sigue ignorando los llamamientos de Washington a abandonar los ataques contra la infraestructura rusa.
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Trump matiza la declaración conjunta con Rutte y lanza una advertencia a Kiev
El presidente de EEUU, Donald Trump, añadió una advertencia a Kiev a su llamamiento para evitar una ampliación del conflicto en Ucrania, formulado junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
"También hablamos detenidamente sobre la importancia de que Rusia y Ucrania eviten cualquier acción que, de forma intencionada o no, amplíe el conflicto, ¡y sobre la importancia de alcanzar una solución pacífica al conflicto lo antes posible!", destacó Trump en redes sociales.
De este modo, el mandatario estadounidense extendió también a Kiev el llamamiento a evitar una escalada del conflicto. En la declaración conjunta publicada la víspera, mencionaron solo a Rusia.
Según los medios, la primera versión de la declaración fue acordada entre la Casa Blanca y la OTAN. Sin embargo, Trump publicó posteriormente otra versión en sus redes sociales sin consultarlo con nadie.
Así, el episodio reflejaría, entre otras cosas, el descontento del mandatario estadounidense con Volodímir Zelenski, que sigue ignorando los llamamientos de Washington a abandonar los ataques contra la infraestructura rusa
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