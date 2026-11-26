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Milei pide una fortuna a China, pero veta a sus tecnológicas: "Un claro perjuicio para Argentina"

Milei pide una fortuna a China, pero veta a sus tecnológicas: "Un claro perjuicio para Argentina"

Sputnik Mundo

Argentina solicitó a China activar 5.000 millones de dólares del swap de monedas para pagar deuda, semanas después de imponer una certificación estadounidense... 26.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-26T23:28+0000

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El Gobierno de Javier Milei camina por una estrecha cornisa en su vínculo con Pekín. Mientras solicitó la activación de 5.000 millones de dólares del swap —intercambio de monedas— entre ambos bancos centrales para afrontar los vencimientos de deuda de 2027, apenas tres semanas antes había impuesto una certificación estadounidense que deja fuera a Huawei, ZTE y otras empresas chinas de las compras tecnológicas del Estado.El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó el pedido el 25 de noviembre, con el riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos. Según el funcionario, los fondos "ya están disponibles, aprobados", y el mecanismo prevé que el Banco Popular de China los fondee para que el Tesoro argentino los compre y los destine a pagos de deuda en moneda extranjera.El tramo solicitado, de 35.000 millones de yuanes, está activado desde 2023 y podría reemplazar los 5.000 millones de dólares que el Gobierno esperaba obtener con una colocación de bonos suspendida. Para el vencimiento de enero, estimado en 4.378 millones de dólares, Caputo enumeró desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de otros organismos multilaterales.La paradoja reside en los tiempos de la declaración. Apenas tres semanas antes, el Centro Nacional de Ciberseguridad dispuso que los fabricantes de equipos destinados a las redes críticas del Estado debían contar contar con la certificación de seguridad SCS 9001. La emite la Telecommunications Industry Association (TIA), una asociación privada de la industria estadounidense. La entidad no admite, por política propia, a compañías incluidas en las listas de restricciones de EEUU, entre ellas Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua, Hytera y DJI. La exigencia rige para las compras del Estado nacional y sus empresas que se inicien dentro de 90 días.Entre las primeras alcanzadas figura la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT), la firma estatal de telecomunicaciones, que tiene cerca de dos tercios de su equipamiento de origen chino, principalmente de Huawei y ZTE. La norma también encomienda al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) evaluar su incorporación a la homologación de equipos, lo que extendería el requisito al mercado privado.La medida se inscribe en el acercamiento a Washington que Milei profundizó desde octubre de 2025, cuando el Tesoro estadounidense acordó un swap por 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Entonces, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el mandatario argentino estaba "comprometido con sacar a China" del país, y luego aclaró que se refería a bases y puertos.Pese al giro, China volvió a ubicarse en octubre como el primer socio comercial de Argentina, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Las exportaciones hacia el gigante asiático sumaron 1.326 millones de dólares, un 12,3% más que un año atrás, y superaron a las enviadas a Brasil, mientras que las importaciones alcanzaron 1.726 millones.El costo del alineamientoPara el especialista, "la mirada de Trump es tan ideológica como la de Milei: no quiere la presencia de China en América Latina". La falta de alternativas, explicó, responde a que "EEUU no quiere ni nunca quiso el desarrollo de un competitivo en el sur de América", ni le ofrece "una central atómica distinta" o "una represa distinta".El experto advirtió que, sin una misión oficial a Pekín, "se siguen demorando acuerdos de protocolos sanitarios de economías regionales", que "no están precisamente bien", y recordó que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, "que está tan alineado como Milei con Estados Unidos, viajó dos veces ya en dos o tres años".Consultado por Sputnik, Ezequiel Magnani, politólogo especializado en política exterior y defensa, sostuvo que el anuncio sobre el swap "muestra la fragilidad financiera y justamente el apuro que tiene la Argentina en blindar el frente externo". Agregó que el vínculo con Pekín "en términos políticos es un vínculo muy distendido".Según el investigador, apelar a la "ayuda financiera de un actor, el cual se quiere mantener distante políticamente" expone "el nivel o la intensidad de desesperación" de "la dimensión económico-financiera del Gobierno argentino". En ese sentido, remarcó que el soporte debe llegar "de múltiples lugares, no solamente de Washington".Un mismo tableroMagnani describió la estrategia oficial como "dos tableros donde Argentina pretende jugar a distintas cosas". Por un lado, el país "busca o intenta jugar a la multipolaridad" en lo económico, mientras que "en un plano de seguridad juega la unipolaridad", con un alineamiento material y discursivo con Washington.Para el investigador, "nada en política internacional es permanente", aunque con China "hay fuertes lazos materiales que unen a los dos países" y, por eso, "Argentina no puede desandar el camino". Definió la situación como una "doble dependencia": económico-financiera con Pekín y de seguridad con Washington."A este Gobierno le queda un año de tiempo", planteó el especialista, al anticipar que Pekín revisará el vínculo tras las elecciones presidenciales de 2027, cuando se defina el signo político del próximo gobierno. "Si un esquema como el que tiene Argentina hoy durara muchísimos años más, seguramente China cambiaría esa perspectiva", señaló.

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