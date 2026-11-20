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"Su principal desafiante": la aliada más importante de Milei lo supera en imagen y tensiona al Gobierno

"Su principal desafiante": la aliada más importante de Milei lo supera en imagen y tensiona al Gobierno

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Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado argentino (cámara alta), superó a Javier Milei en imagen positiva en las principales encuestas de... 20.11.2026, Sputnik Mundo

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La medición de AtlasIntel, la prestigiosa consultora que acertó tanto en las elecciones de Brasil como en las de Estados Unidos, le otorgó a Bullrich una ventaja mínima por primera vez en el año. No obstante, el sondeo de D’Alessio IROL y Berensztein, de Argentina, amplió la diferencia a 13 puntos: 46% de imagen positiva para la senadora, contra 33% para el mandatario argentino. Mientras ella se mantuvo estable durante el último año, él perdió ocho puntos en ese mismo período de 12 meses.El dato tiene un peso propio por la trayectoria de Bullrich. En 2023 compitió contra Milei por la presidencia, quedó tercera y lo apoyó en el balotaje. A cambio, volvió a dirigir el Ministerio de Seguridad Nacional con un discurso de mano dura, se afilió al partido del presidente, La Libertad Avanza, y desde diciembre de 2025 conduce a sus senadores en el Congreso.Un alejamiento más profundoEl distanciamiento empezó este año por cuestiones de transparencia. En junio, la senadora se negó a retirar la designación de una jueza objetada por el Gobierno, y luego habló de "omisión ética" ante el patrimonio no declarado de Manuel Adorni, entonces jefe de Gabinete y uno de los hombres de mayor confianza de Milei, que terminó renunciando a su cargo.Después llegaron los reparos al plan económico. En septiembre rechazó el recorte de fondos para personas con discapacidad con un "no me tomen de tonta", y en octubre, ante los principales empresarios del país, advirtió: "No podemos tener la industria, la construcción y el comercio caídos". Allí planteó que "el que tiene que reelegir es el proyecto", sin nombrar al jefe de Estado sudamericano.Ese foro fue una vidriera para la senadora, que acaparó la atención en ausencia de Milei, de viaje en París. Parte del empresariado empezó a verla como la cara de un programa económico similar, pero sin el estilo confrontativo del presidente, que suele cargar contra periodistas, economistas y opositores en las redes sociales y en sus discursos públicos.La reacción no tardó. Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, leyó como un desafío una foto de Bullrich con una quincena de diputados propios, y en el oficialismo circularon versiones sobre su salida de la jefatura del bloque. El propio Milei publicó: "Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán".El 18 de noviembre, el presidente argentino intentó bajar el tono. "Es mi socia política", afirmó en una entrevista televisiva, aunque descartó cualquier aumento del gasto público antes de las elecciones presidenciales de 2027, como reclamaba la senadora. Bullrich respondió que "la discusión es sana" y, al día siguiente, presentó su propio paquete de alivio fiscal para las pequeñas y medianas empresas.La próxima prueba será en el Senado. El 26 de noviembre, la Cámara alta votará la suspensión de las elecciones primarias para 2027, un proyecto central para el Gobierno que obtuvo dictamen después de que Bullrich anunciara el retiro de una de sus cláusulas más resistidas. El oficialismo necesita 37 de los 72 votos en la última sesión antes del cierre del período ordinario, el 30 de noviembre.La apuesta del "establishment""El emergente en el perfil de Patricia Bullrich en estos últimos tres, cuatro meses obedece a una relación culposa del círculo rojo argentino en los apoyos a Javier Milei. Ella es su principal desafiante", dijo a Sputnik Gustavo Córdoba, director de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, en referencia al denominado "establishment" empresarial del país.Según el analista, los grandes empresarios respaldaron al jefe de Estado argentino desde la campaña, pero llegó un punto en el que ese apoyo "les resultó incómodo, por los modos, por los modales, los tonos". En ese marco, Bullrich "representa una alternativa dentro del oficialismo mucho más potable que el propio Milei", sostuvo.No obstante, Córdoba descartó que el objetivo sea reemplazar al presidente. Para el consultor, la apuesta del empresariado es que la senadora funcione como "complemento de Javier Milei", incluso en una fórmula electoral, para darle "un equilibrio político" a una eventual candidatura a la reelección.El especialista advirtió que Bullrich enfrenta una paradoja: "No detenta un modelo económico alternativo (...). Cualquier mejora en la realidad económica argentina va a beneficiar de manera directa a Milei y no a ella", explicó, mientras que, si la situación empeora, "el castigo electoral va a ser para ambos"."Bullrich tiene mejor imagen positiva que Milei, y esto es innegable", señaló ante Sputnik Roberto Bacman, director del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP). Según sus mediciones, la senadora ronda el 43% o 44% de valoración favorable, frente a un 36% a 38% del presidente, aunque ningún dirigente nacional logra un saldo positivo.El consultor remarcó que "una cosa es la imagen positiva, y otra cosa es lo que podríamos denominar el índice de votabilidad". En ese sentido, precisó que Milei, pese a su elevada imagen negativa, "tiene un mayor índice de votabilidad" que Bullrich, un factor decisivo de cara a la primera vuelta.Sin lugar para otro candidatoPara Gustavo Marangoni, politólogo y director de la consultora M&R Asociados, la suspensión de las elecciones primarias en Argentina, que la propia Bullrich impulsó en el Senado, dejaría "descartada" la posibilidad de que dispute con Milei la candidatura presidencial dentro del oficialismo.De acuerdo con el analista, la senadora busca cuidar su capital político. "Es la única de La Libertad Avanza que puede decir 'yo tengo votos que me pertenecen'", afirmó ante la consulta de Sputnik. Además, la definió como una vocera del establishment: "Lo que otros dicen en voz baja, ella lo puede decir en voz alta".Sin embargo, Marangoni consideró que el oficialismo no tiene lugar "para otro candidato que no sea Milei". "Solamente una persona desregulada emocionalmente, como es Milei, puede llevar adelante una desregulación de la economía argentina como la que hemos estado viendo", sostuvo.En esa línea, el politólogo dijo tener "severas dudas" de que Bullrich pueda ser "la versión mejorada y corregida" del mandatario, porque sus votantes comparten un objetivo central: que no vuelva al poder el peronismo, la principal fuerza opositora, "en ninguna de sus versiones".Bacman coincidió en que la senadora está "totalmente desmarcada" y que hoy considera a Milei "su socio", no su jefe. Sin embargo, advirtió que "hace lo que hace, pero en algún momento, cuando la presionan, finalmente cede", como ocurrió en la negociación por la suspensión de las primarias.

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