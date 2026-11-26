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La UE busca financiar la guerra en Ucrania y no la paz, advierte el Kremlin
La UE busca financiar la guerra en Ucrania y no la paz, advierte el Kremlin
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La Unión Europea (UE), al debatir los gastos destinados a apoyar a Ucrania, se dispone a asignar otra cuantiosa suma de dinero a la guerra, y no a la paz... 26.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-26T12:02+0000
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De este modo, Kiev, "instigado por los europeos", se inclina menos a participar en el proceso de la resolución del conflicto y está más decidido a prolongarlo, aseguró Peskov. "El régimen de Kiev, alentado e incitado por los europeos, se muestra menos dispuesto a avanzar en el proceso de paz y más decidido a continuar la guerra. Esto va en detrimento, ante todo, de los intereses de los ciudadanos de Ucrania, pero también de los de los ciudadanos de los países europeos, que, en lugar de reparar colegios, construir nuevos hospitales e instituciones sociales, pagar prestaciones y aumentar los sueldos de sus profesores y médicos, gastan ese dinero en municiones", explicó el vocero. Al referirse a la actividad terrorista de Kiev en los mares Mediterráneo y Báltico, Peskov señaló que esta no puede sino causar preocupación entre los países ribereños, incluidos los miembros de la OTAN.Putin y Trump mantienen "una relación muy profesional"El portavoz destacó que los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, mantienen una relación profesional, pragmática e incluso amistosa.En cuanto a la próxima cumbre del G20, Peskov informó que el presidente ruso aún no ha tomado una decisión sobre su posible viaje a EEUU para asistir al evento.La cumbre del G20 se celebrará en Miami los días 14 y 15 de diciembre. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunció que Washington había invitado a Putin a participar en la reunión.
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La UE busca financiar la guerra en Ucrania y no la paz, advierte el Kremlin
La Unión Europea (UE), al debatir los gastos destinados a apoyar a Ucrania, se dispone a asignar otra cuantiosa suma de dinero a la guerra, y no a la paz, constató el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.
"La Unión Europea [UE] se dispone a destinar otra importante suma de dinero a la guerra. No se trata de una orientada a la paz", señaló.
De este modo, Kiev, "instigado por los europeos", se inclina menos a participar en el proceso de la resolución del conflicto y está más decidido a prolongarlo, aseguró Peskov.
"El régimen de Kiev, alentado e incitado por los europeos, se muestra menos dispuesto a avanzar en el proceso de paz y más decidido a continuar la guerra. Esto va en detrimento, ante todo, de los intereses de los ciudadanos de Ucrania, pero también de los de los ciudadanos de los países europeos, que, en lugar de reparar colegios, construir nuevos hospitales e instituciones sociales, pagar prestaciones y aumentar los sueldos de sus profesores y médicos, gastan ese dinero en municiones", explicó el vocero.
Al referirse a la actividad terrorista de Kiev en los mares Mediterráneo y Báltico, Peskov señaló que esta no puede sino causar preocupación entre los países ribereños, incluidos los miembros de la OTAN.
Putin y Trump mantienen "una relación muy profesional"
El portavoz destacó que los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, mantienen una relación profesional, pragmática e incluso amistosa.
"Esto les ayuda a abordar los problemas más complejos, en los que existen numerosas diferencias, pero también ciertos aspectos en los que coinciden las visiones de ambos jefes de Estado", señaló.
En cuanto a la próxima cumbre del G20, Peskov informó que el presidente ruso aún no ha tomado una decisión sobre su posible viaje a EEUU para asistir al evento.
La cumbre del G20 se celebrará en Miami los días 14 y 15 de diciembre. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunció que Washington había invitado a Putin a participar en la reunión.
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