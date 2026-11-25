Enviado de EEUU califica a Putin como "un gran maestro de la política"
© SputnikEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el enviado especial de EEUU, Jared Kushner
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El enviado especial de Washington, Jared Kushner, elogió al presidente ruso, Vladímir Putin, a quien definió como una gran personalidad de los tiempos políticos contemporáneos.
"El presidente Putin es muy organizado (...) Es, sin duda, un gran maestro de la política. Es una figura histórica", declaró a un medio occidental.
El 12 de noviembre, Putin se reunió en el Kremlin con Kushner y su colega estadounidense Steve Witkoff para abordar una posible solución al conflicto en Ucrania. A la par, delegaciones de Rusia, EEUU y Kiev mantuvieron conversaciones en Abu Dabi.
En el contexto de las negociaciones de paz sobre la crisis ucraniana, Kushner consideró que Bruselas y Kiev no han ofrecido ninguna alternativa capaz de lograr un alto el fuego. Sin embargo, el diálogo con Moscú, en su opinión, puede cambiar el curso de la historia.
Kushner también afirmó que la Casa Blanca comprende la reticencia de Rusia a aceptar una tregua sin que se haya establecido primero un acuerdo de paz. En las próximas semanas, añadió, quedará claro si el enfoque estadounidense para la resolución del conflicto surtirá efecto.
Kushner también afirmó que la Casa Blanca comprende la reticencia de Rusia a aceptar una tregua sin que se haya establecido primero un acuerdo de paz. En las próximas semanas, añadió, quedará claro si el enfoque estadounidense para la resolución del conflicto surtirá efecto.
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