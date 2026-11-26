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Europa registra una caída sin precedentes de sus reservas de gas, según datos
Europa registra una caída sin precedentes de sus reservas de gas, según datos
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Las reservas de gas en los depósitos subterráneos de los países europeos con mayor capacidad de almacenamiento han caído a mínimos históricos para finales de... 26.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-26T11:12+0000
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Nivel de llenado de los almacenes subterráneos de gas en Europa a fecha de 25 de noviembre:Así, los almacenes de gas subterráneos alemanes y neerlandeses muestran niveles récord de escasez. Mientras tanto, el porcentaje de llenado de los almacenes de gas de Italia, Francia y Austria es el segundo más bajo registrado hasta la fecha.La cuestión ya está poniendo en alerta a las empresas del sector. Recientemente, la compañía neerlandesa Gasunie, que opera infraestructura de transporte de gas natural en los Países Bajos y parte de Alemania, instó a crear una nueva reserva estratégica de gas ante los niveles históricamente bajos en los depósitos subterráneos y el posible aumento de la demanda de cara al invierno. Asimismo, según los datos de GIE, Europa no logró llenar sus almacenes subterráneos de gas a fecha de 1 de noviembre hasta el mínimo del 80% exigido por la Comisión Europea. Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial.El mandatario ruso aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos.
https://noticiaslatam.lat/20261125/una-mitad-de-las-industrias-europeas-enfrentan-serias-dificultades-en-2026-revela-un-estudio-1176019386.html
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Europa registra una caída sin precedentes de sus reservas de gas, según datos
Las reservas de gas en los depósitos subterráneos de los países europeos con mayor capacidad de almacenamiento han caído a mínimos históricos para finales de noviembre desde que comenzaron los registros en 2011, muestran datos de Gas Infrastructure Europe (GIE).
Nivel de llenado de los almacenes subterráneos de gas en Europa a fecha de 25 de noviembre:
Así, los almacenes de gas subterráneos alemanes y neerlandeses muestran niveles récord de escasez. Mientras tanto, el porcentaje de llenado de los almacenes de gas de Italia, Francia y Austria es el segundo más bajo registrado hasta la fecha.
La cuestión ya está poniendo en alerta a las empresas del sector. Recientemente, la compañía neerlandesa Gasunie, que opera infraestructura de transporte de gas natural en los Países Bajos y parte de Alemania, instó a crear una nueva reserva estratégica de gas
ante los niveles históricamente bajos en los depósitos subterráneos y el posible aumento de la demanda de cara al invierno. Asimismo, según los datos de GIE, Europa no logró llenar sus almacenes subterráneos de gas
a fecha de 1 de noviembre hasta el mínimo del 80% exigido por la Comisión Europea
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Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial.
El mandatario ruso aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos
. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso
y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos
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