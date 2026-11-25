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Kiev reorienta la propaganda sobre el servicio militar hacia las mujeres, denuncian autoridades rusas
Kiev reorienta la propaganda sobre el servicio militar hacia las mujeres, denuncian autoridades rusas
Sputnik Mundo
El régimen de Kiev ha reformulado la propaganda sobre el servicio militar, apostando por las mujeres y los adolescentes, declaró a Sputnik una representante de... 25.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-25T13:03+0000
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En este contexto, precisó que a finales de 2026 el énfasis de la propaganda bélica, dirigida anteriormente a la población masculina, se desplazó hacia mujeres y adolescentes. "Observamos una gran cantidad de literatura de ficción que idealiza la guerra, destacando que allí se viven historias de amor y se forman familias. Se ha intensificado la reedición de obras literarias, la producción de breves videos propagandísticos orientados a adolescentes y mujeres", explicó.Asimismo, recalcó que el hecho de recurrir al sector demográfico capaz de regenerar la nación evidencia que al régimen de Kiev no le importa la población ni el país.Las autoridades de Ucrania han planteado en reiteradas ocasiones la cuestión de la movilización femenina. En noviembre, el 156.º Regimiento de Misiles Antiaéreos de las FFAA ucranianas comenzó la campaña para incorporar a mujeres a las filas, informó a Sputnik una fuente de los organismos de seguridad rusos. Según los organizadores de la iniciativa, las reclutadas realizarán precisamente tareas de combate.El asunto también encuentra respaldo en la Unión Europea. Anteriormente, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, calificó esta medida de "un paso en la dirección correcta" durante una reunión informal de ministros de Exteriores de los países de la UE y Estados socios.
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Kiev reorienta la propaganda sobre el servicio militar hacia las mujeres, denuncian autoridades rusas
El régimen de Kiev ha reformulado la propaganda sobre el servicio militar, apostando por las mujeres y los adolescentes, declaró a Sputnik una representante de las fuerzas de seguridad rusas. Según indicó, unirse a las filas se traza como una forma de encontrar el amor y formar una familia.
"Debido a la escasez de efectivos en los frentes, las autoridades de [Volodímir] Zelenski han adoptado medidas de movilización aún más estrictas. Observamos una nueva oleada de propaganda informativa en el territorio de Ucrania", señaló.
En este contexto, precisó que a finales de 2026 el énfasis de la propaganda bélica, dirigida anteriormente a la población masculina, se desplazó hacia mujeres y adolescentes.
"Observamos una gran cantidad de literatura de ficción que idealiza la guerra, destacando que allí se viven historias de amor y se forman familias. Se ha intensificado la reedición de obras literarias, la producción de breves videos propagandísticos orientados a adolescentes y mujeres", explicó.
23 de noviembre, 21:58 GMT
Asimismo, recalcó que el hecho de recurrir al sector demográfico capaz de regenerar la nación evidencia que al régimen de Kiev no le importa la población ni el país.
"A Zelenski le da igual la población y el país. Vemos que está preparando a ese segmento de la población —mujeres y adolescentes— para su 'utilización' mediante esta propaganda informativa. Está llevando a cabo una 'movilización informativa' de la generación que aún queda en Ucrania, la que todavía puede reconstruir y resucitar algo", sostuvo.
Las autoridades de Ucrania han planteado en reiteradas ocasiones la cuestión de la movilización femenina. En noviembre, el 156.º Regimiento de Misiles Antiaéreos de las FFAA ucranianas comenzó la campaña para incorporar a mujeres a las filas
, informó a Sputnik una fuente de los organismos de seguridad rusos. Según los organizadores de la iniciativa, las reclutadas realizarán precisamente tareas de combate
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El asunto también encuentra respaldo en la Unión Europea
. Anteriormente, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, calificó esta medida de "un paso en la dirección correcta"
durante una reunión informal de ministros de Exteriores de los países de la UE y Estados socios.
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