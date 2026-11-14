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"Realizarán precisamente tareas de combate": Ucrania pone en marcha un programa de reclutamiento militar femenino
"Realizarán precisamente tareas de combate": Ucrania pone en marcha un programa de reclutamiento militar femenino
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La campaña para incorporar a mujeres a las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzó en noviembre en la región de Cherkasi, informó a Sputnik una fuente... 14.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-14T16:21+0000
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De acuerdo con el interlocutor de la agencia, la iniciativa, denominada Rekruterkа (que traduce como recluta), fue impulsada por el 156.º Regimiento de Misiles Antiaéreos de fuerzas ucranianas. Los organizadores de la campaña señalan que las mujeres serán destinadas, entre otras funciones, a cumplir misiones de combate.A principios de agosto apareció en el sitio web del Gobierno ucraniano una petición que reclamaba extender el servicio militar obligatorio a las mujeres que no tengan hijos.El 24 de agosto, el exenviado especial del presidente de Estados Unidos, Keith Kellogg, afirmó que las mujeres en Ucrania deberían ser movilizadas, ya que "combaten tan bien como los hombres". Posteriormente, el exministro de Defensa ucraniano, Oleksi Réznikov, volvió a plantear la cuestión de la movilización femenina, mientras que la diputada de la Rada Suprema (Parlamento de Ucrania) Mariana Bezuglaya calificó el reclutamiento masivo de mujeres como "una cuestión de tiempo".En un contexto de escasez de personal en las filas ucranianas, las acciones coercitivas de los empleados de las oficinas de reclutamiento para detener a ciudadanos con fines de movilización provocan escándalos y generan protestas. Mientras tanto, en internet circulan ampliamente videos de movilizaciones forzosas.
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"Realizarán precisamente tareas de combate": Ucrania pone en marcha un programa de reclutamiento militar femenino
La campaña para incorporar a mujeres a las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzó en noviembre en la región de Cherkasi, informó a Sputnik una fuente de los organismos de seguridad rusos. Las reclutas también recibirán formación para trabajar en la línea de contacto, precisó.
De acuerdo con el interlocutor de la agencia, la iniciativa, denominada Rekruterkа (que traduce como recluta), fue impulsada por el 156.º Regimiento de Misiles Antiaéreos de fuerzas ucranianas. Los organizadores de la campaña señalan que las mujeres serán destinadas, entre otras funciones, a cumplir misiones de combate.
"Las mujeres realizarán precisamente tareas de combate. Además, buscan especialistas para trabajar en los estados mayores. En concreto, economistas, contables, administrativos, cocineros, pasteleros, especialistas en tecnologías de la información, psicólogos y personal sanitario", detalló la fuente.
A principios de agosto apareció en el sitio web del Gobierno ucraniano una petición que reclamaba extender el servicio militar obligatorio a las mujeres que no tengan hijos.
El 24 de agosto, el exenviado especial del presidente de Estados Unidos, Keith Kellogg, afirmó que las mujeres en Ucrania deberían ser movilizadas, ya que "combaten tan bien como los hombres". Posteriormente, el exministro de Defensa ucraniano, Oleksi Réznikov, volvió a plantear la cuestión de la movilización femenina, mientras que la diputada de la Rada Suprema (Parlamento de Ucrania) Mariana Bezuglaya calificó el reclutamiento masivo de mujeres como "una cuestión de tiempo".
En un contexto de escasez de personal en las filas ucranianas, las acciones coercitivas de los empleados de las oficinas de reclutamiento para detener a ciudadanos con fines de movilización provocan escándalos y generan protestas. Mientras tanto, en internet circulan ampliamente videos de movilizaciones forzosas.
10 de septiembre, 12:29 GMT