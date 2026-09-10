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La UE impulsa la cuestión de la movilización de mujeres en Ucrania, informa el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia

La UE impulsa la cuestión de la movilización de mujeres en Ucrania, informa el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia

Sputnik Mundo

La Unión Europea busca nuevas formas "creativas" de ayudar a Ucrania a conseguir "carne de cañón", declaran desde el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia... 10.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-10T12:29+0000

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En la UE están convencidos de que Kiev volverá a "mostrar comprensión" ante sus exigencias de movilizar a mujeres, subrayan desde el SVR.De acuerdo con el documento publicado, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, calificó esta medida de "un paso en la dirección correcta" durante una reciente reunión informal de ministros de Exteriores de los países de la UE y Estados socios.En un contexto de escasez de personal en las filas ucranianas, las acciones coercitivas de los empleados de las oficinas de reclutamiento para detener a ciudadanos con fines de movilización provocan escándalos y generan protestas. Mientras tanto, en internet circulan ampliamente videos de movilizaciones forzosas.

https://noticiaslatam.lat/20260819/ucrania-afronta-una-escasez-de-personal-sanitario-ante-el-temor-a-la-movilizacion-de-mujeres-1174715963.html

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