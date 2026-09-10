https://noticiaslatam.lat/20260910/la-ue-impulsa-la-cuestion-de-la-movilizacion-de-mujeres-en-ucrania-informa-el-servicio-de-1175008793.html
La UE impulsa la cuestión de la movilización de mujeres en Ucrania, informa el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia
La UE impulsa la cuestión de la movilización de mujeres en Ucrania, informa el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia
Sputnik Mundo
La Unión Europea busca nuevas formas "creativas" de ayudar a Ucrania a conseguir "carne de cañón", declaran desde el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia... 10.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-10T12:29+0000
2026-09-10T12:29+0000
2026-09-10T12:29+0000
ucrania
servicio de inteligencia exterior de rusia
política
🌍 europa
unión europea (ue)
rusia
sociedad
mujeres
movilización
defensa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0a/1175007249_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3d5a97bfa9505d50e8c3d78009d0056.jpg
En la UE están convencidos de que Kiev volverá a "mostrar comprensión" ante sus exigencias de movilizar a mujeres, subrayan desde el SVR.De acuerdo con el documento publicado, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, calificó esta medida de "un paso en la dirección correcta" durante una reciente reunión informal de ministros de Exteriores de los países de la UE y Estados socios.En un contexto de escasez de personal en las filas ucranianas, las acciones coercitivas de los empleados de las oficinas de reclutamiento para detener a ciudadanos con fines de movilización provocan escándalos y generan protestas. Mientras tanto, en internet circulan ampliamente videos de movilizaciones forzosas.
https://noticiaslatam.lat/20260819/ucrania-afronta-una-escasez-de-personal-sanitario-ante-el-temor-a-la-movilizacion-de-mujeres-1174715963.html
ucrania
unión europea (ue)
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0a/1175007249_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c01df0b9dcaede383b430474c4190f5a.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ucrania, servicio de inteligencia exterior de rusia, política, 🌍 europa, unión europea (ue), rusia, sociedad, mujeres, movilización, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania, servicio de inteligencia exterior de rusia, política, 🌍 europa, unión europea (ue), rusia, sociedad, mujeres, movilización, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
La UE impulsa la cuestión de la movilización de mujeres en Ucrania, informa el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia
La Unión Europea busca nuevas formas "creativas" de ayudar a Ucrania a conseguir "carne de cañón", declaran desde el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR, por sus siglas en ruso). En particular, Bruselas exige a Kiev que comience a movilizar a mujeres siguiendo el ejemplo de Israel, señala el organismo.
"La Comisión Europea está promoviendo la intensificación en Ucrania del debate sobre la movilización de mujeres", indica el comunicado.
En la UE están convencidos de que Kiev volverá a "mostrar comprensión" ante sus exigencias de movilizar a mujeres, subrayan desde el SVR.
De acuerdo con el documento publicado, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, calificó esta medida de "un paso en la dirección correcta" durante una reciente reunión informal de ministros de Exteriores de los países de la UE y Estados socios.
"Lamentó que en Ucrania se agudice la escasez de hombres aptos para el servicio militar y que, sin el reclutamiento de mujeres, a Kiev pronto simplemente no le quede suficiente 'fuerza humana' para continuar la guerra con Rusia", señala el comunicado.
En un contexto de escasez de personal en las filas ucranianas, las acciones coercitivas de los empleados de las oficinas de reclutamiento para detener a ciudadanos con fines de movilización provocan escándalos y generan protestas. Mientras tanto, en internet circulan ampliamente videos de movilizaciones forzosas.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.