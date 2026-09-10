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La UE impulsa la cuestión de la movilización de mujeres en Ucrania, informa el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia
La UE impulsa la cuestión de la movilización de mujeres en Ucrania, informa el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia
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La Unión Europea busca nuevas formas "creativas" de ayudar a Ucrania a conseguir "carne de cañón", declaran desde el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia... 10.09.2026, Sputnik Mundo
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En la UE están convencidos de que Kiev volverá a "mostrar comprensión" ante sus exigencias de movilizar a mujeres, subrayan desde el SVR.De acuerdo con el documento publicado, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, calificó esta medida de "un paso en la dirección correcta" durante una reciente reunión informal de ministros de Exteriores de los países de la UE y Estados socios.En un contexto de escasez de personal en las filas ucranianas, las acciones coercitivas de los empleados de las oficinas de reclutamiento para detener a ciudadanos con fines de movilización provocan escándalos y generan protestas. Mientras tanto, en internet circulan ampliamente videos de movilizaciones forzosas.
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La UE impulsa la cuestión de la movilización de mujeres en Ucrania, informa el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia

12:29 GMT 10.09.2026
© AP Photo / Efrem LukatskyVoluntarias del grupo móvil femenino de defensa aérea Brujas de Bucha realizan ejercicios de entrenamiento de combate en la región de Bucha, cerca de la capital, Kiev, Ucrania, el 3 de agosto de 2024
Voluntarias del grupo móvil femenino de defensa aérea Brujas de Bucha realizan ejercicios de entrenamiento de combate en la región de Bucha, cerca de la capital, Kiev, Ucrania, el 3 de agosto de 2024 - Sputnik Mundo, 1920, 10.09.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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La Unión Europea busca nuevas formas "creativas" de ayudar a Ucrania a conseguir "carne de cañón", declaran desde el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR, por sus siglas en ruso). En particular, Bruselas exige a Kiev que comience a movilizar a mujeres siguiendo el ejemplo de Israel, señala el organismo.
"La Comisión Europea está promoviendo la intensificación en Ucrania del debate sobre la movilización de mujeres", indica el comunicado.
En la UE están convencidos de que Kiev volverá a "mostrar comprensión" ante sus exigencias de movilizar a mujeres, subrayan desde el SVR.
De acuerdo con el documento publicado, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, calificó esta medida de "un paso en la dirección correcta" durante una reciente reunión informal de ministros de Exteriores de los países de la UE y Estados socios.
Una mujer soldado de las FFAA ucranianas - Sputnik Mundo, 1920, 19.08.2026
Internacional
Ucrania afronta una escasez de personal sanitario ante el temor a la movilización de mujeres, señalan las fuerzas de seguridad
19 de agosto, 08:18 GMT

"Lamentó que en Ucrania se agudice la escasez de hombres aptos para el servicio militar y que, sin el reclutamiento de mujeres, a Kiev pronto simplemente no le quede suficiente 'fuerza humana' para continuar la guerra con Rusia", señala el comunicado.

En un contexto de escasez de personal en las filas ucranianas, las acciones coercitivas de los empleados de las oficinas de reclutamiento para detener a ciudadanos con fines de movilización provocan escándalos y generan protestas. Mientras tanto, en internet circulan ampliamente videos de movilizaciones forzosas.
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