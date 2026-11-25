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Cómo la historia de las hermanas Mirabal queda ligada al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Cómo la historia de las hermanas Mirabal queda ligada al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

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El asesinato de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como 'Las Mariposas', conmocionó a República Dominicana y quedó ligado a la lucha contra la... 25.11.2026, Sputnik Mundo

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Cada 25 de noviembre, el mundo conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una jornada dedicada a recordar a las víctimas de la violencia de género, concientizar sobre las múltiples formas en que se manifiesta, reclamar medidas para garantizar la seguridad, así como los derechos de las mujeres y las niñas.La Asamblea General de la ONU estableció esta fecha mediante la resolución 54/134, aprobada el 17 de diciembre de 1999, e invitó a los Gobiernos y organizaciones internacionales a realizar actividades para sensibilizar a la sociedad sobre este problema.¿Cuál es el origen del 25 de noviembre?El origen de esta conmemoración se remonta a 1960 y está vinculado a tres hermanas dominicanas: Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como Las Mariposas.El enfrentamiento con la dictadura de TrujilloLas hermanas Mirabal nacieron y crecieron en una familia acomodada de Ojo de Agua, en el norte de la República Dominicana. Desde pequeñas, destacaron por su inteligencia, conciencia social y afición por la lectura. Más tarde, las tres chicas dedicaron su vida a luchar por la libertad política del país durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.Un punto de inflexión en la vida de la familia llegó en 1949. En una recepción en honor a Trujillo, Minerva rechazó las insinuaciones del dictador y le pidió que dejara de perseguir a Pericles Franco, un opositor político y amigo suyo.En represalia, Trujillo puso a la familia bajo vigilancia y desató una persecución que se prolongó durante años, con arrestos y posteriores liberaciones.Las hermanas se involucraron con la oposición clandestina y participaron en el Movimiento Revolucionario 14 de Junio, fundado en 1960 y encabezado por Manuel Aurelio Tavárez Justo, esposo de Minerva. Por su actividad política, fueron perseguidas y encarceladas en varias ocasiones.El asesinato de 'Las Mariposas'El 25 de noviembre de 1960, cuando las tres hermanas regresaban de visitar los encarcelados Tavárez Justo y Leandro Guzmán, esposo de María Teresa, fueron interceptadas por agentes de la dictadura, violentamente golpeadas y asesinadas. También murió Rufino de la Cruz, el conductor que las acompañaba.Para ocultar el crimen, los responsables colocaron los cuerpos de los fallecidos en el vehículo y lo arrojaron por un barranco para simular un accidente.Las Mirabal tenían una cuarta hermana, Bélgica Adela, conocida como Dedé, quien sobrevivió a la dictadura y dedicó su vida a preservar el legado de Patria, Minerva y María Teresa. Gracias a su labor, la casa familiar se convirtió en la Casa Museo Hermanas Mirabal, inaugurada oficialmente el 8 de diciembre de 1994.El incidente desató el fuerte rechazo social y aceleró la caída de la dictadura. Poco más de seis meses después, el 30 de mayo de 1961, Trujillo fue asesinado por un grupo de opositores. Las hermanas Mirabal se convirtieron en símbolos de la resistencia y de la lucha por los derechos de las mujeres.¿Cómo se conmemora el 25 de noviembre en el mundo?El 25 de noviembre marca el inicio de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, una campaña internacional que se prolonga hasta el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Durante este período, se llevan a cabo actividades para visibilizar el problema y promover medidas de prevención, con la participación de Gobiernos, organizaciones sociales y organismos internacionales.Uno de los símbolos más habituales de las manifestaciones es el color violeta, históricamente asociado al movimiento por los derechos de las mujeres y la lucha por la igualdad. Por eso aparece en pancartas, carteles y prendas de quienes participan en las movilizaciones.El naranja, por su parte, es el color distintivo de la campaña internacional Orange the World (Pinta el mundo de naranja), vinculada a la iniciativa ÚNETE de la ONU. Este color simboliza la esperanza de un futuro libre de violencia contra las mujeres y las niñas. Durante los 16 Días de Activismo, edificios y monumentos de distintos países se iluminan de naranja para llamar la atención sobre el problema.Entre las actividades que suelen organizarse con motivo de esta fecha figuran:Más allá de las actividades conmemorativas, el 25 de noviembre recuerda la necesidad de combatir todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, garantizar la protección de las víctimas y promover una sociedad en la que puedan vivir libres de violencia.

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