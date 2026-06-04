Miles de mujeres argentinas salen a las calles para protestar contra la violencia de género

Decenas de miles de mujeres argentinas se hicieron escuchar en una nueva movilización del "Ni Una Menos", el grito colectivo nacido en 2015 para combatir la violencia y desigualdad de género. Como cada 3 de junio, la movilización marchó hacia el Congreso Nacional de Buenos Aires —con réplicas en todo el país— exigiendo justicia por las víctimas de femicidios.Si bien a la convocatoria se plegaron sindicatos, agrupaciones sociales y organismos de derechos humanos, la marcha se distinguió por la cantidad de jóvenes, estudiantes, amigas y mujeres autoconvocadas que asistieron. La jornada estuvo signada por el pedido de justicia por tres brutales crímenes recientes: el de Agostina "N", joven de 14 años, en la provincia de Córdoba (centro); el de Dulce María Beatriz Candia, asesinada en Misiones (norte), y el de Noelia Carolina Romero, cuyo femicidio ocurrió en el conurbano de la provincia de Buenos Aires (centro). Fueron estos casos los que volvieron a generar conmoción y reavivaron el reclamo social."Este Ni Una Menos es uno de los más duros y tristes. El femicidio de Agostina nos pone de nuevo en una situación que ya vivimos varias veces. Queremos pedir justicia por todas las que no están, porque sabemos que nos puede tocar a cualquiera de nosotras", dijo a Sputnik Melina, una de las manifestantes.En la marcha confluyeron mujeres de todas las edades y extractos sociales. Ante este medio, Sofía, estudiante de 19 años, afirmó que "es importante que usemos la voz que tenemos para que la gente se movilice y entienda que no pueden desaparecer chicas tan seguido". Según estadísticas del Observatorio de las Violencias de Género "Ahora Que Sí Nos Ven", entre el 3 de junio de 2015 —fecha de la primera convocatoria— y el 24 de mayo de 2026 se registraron 3.205 femicidios en todo el país. El informe resaltó que durante los 11 años transcurridos se produjo un feminicidio cada 31 horas y que al menos 2.714 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes.Uno de los factores más alarmantes radica en que el 85% de los agresores pertenecía al entorno cercano de la víctima.De acuerdo con el relevamiento de alcance nacional presentado por el Observatorio de Violencias "Mercedes Pagnutti", en los primeros cinco meses del 2026 se registraron 105 víctimas de femicidio. El 57,1% de los asesinatos tuvo lugar en la vivienda de la víctima, incluyendo el hogar compartido con el agresor. Simultáneamente, en el 48,6% de los casos, el feminicida era su pareja o expareja.
Una multitud se movilizó frente al Congreso nacional en Buenos Aires para reclamar contra la violencia de género después de que se conocieran tres femicidios que impactaron en la opinión pública.
Decenas de miles de mujeres argentinas se hicieron escuchar en una nueva movilización del "Ni Una Menos", el grito colectivo nacido en 2015 para combatir la violencia y desigualdad de género. Como cada 3 de junio, la movilización marchó hacia el Congreso Nacional de Buenos Aires —con réplicas en todo el país— exigiendo justicia por las víctimas de femicidios.
Si bien a la convocatoria se plegaron sindicatos, agrupaciones sociales y organismos de derechos humanos, la marcha se distinguió por la cantidad de jóvenes, estudiantes, amigas y mujeres autoconvocadas que asistieron.
🇦🇷🪧Así transcurrió la marcha contra el feminicidio en la capital de Argentina
🗣 La Plaza del Congreso en la Ciudad de Buenos Aires fue de nueva cuenta el epicentro de la movilización para exigir acciones en contra de los feminicidios en Argentina, así como justicia para los… pic.twitter.com/g3ezwxVEgx
La jornada estuvo signada por el pedido de justicia por tres brutales crímenes recientes: el de Agostina "N", joven de 14 años, en la provincia de Córdoba (centro); el de Dulce María Beatriz Candia, asesinada en Misiones (norte), y el de Noelia Carolina Romero, cuyo femicidio ocurrió en el conurbano de la provincia de Buenos Aires (centro). Fueron estos casos los que volvieron a generar conmoción y reavivaron el reclamo social.
"Este Ni Una Menos es uno de los más duros y tristes. El femicidio de Agostina nos pone de nuevo en una situación que ya vivimos varias veces. Queremos pedir justicia por todas las que no están, porque sabemos que nos puede tocar a cualquiera de nosotras", dijo a Sputnik Melina, una de las manifestantes.
En la marcha confluyeron mujeres de todas las edades y extractos sociales. Ante este medio, Sofía, estudiante de 19 años, afirmó que "es importante que usemos la voz que tenemos para que la gente se movilice y entienda que no pueden desaparecer chicas tan seguido".
"Esto sirve para concientizar de que cada 31 horas matan a una mujer en el país, y que mientras no haya un compromiso verdadero esto va a seguir. La violencia machista mata y por eso nosotros tenemos que representar a las mujeres en la calle y defenderlas", comentó a este medio Ana, otra participante.
Según estadísticas del Observatorio de las Violencias de Género "Ahora Que Sí Nos Ven", entre el 3 de junio de 2015 —fecha de la primera convocatoria— y el 24 de mayo de 2026 se registraron 3.205 femicidios en todo el país. El informe resaltó que durante los 11 años transcurridos se produjo un feminicidio cada 31 horas y que al menos 2.714 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes.
Uno de los factores más alarmantes radica en que el 85% de los agresores pertenecía al entorno cercano de la víctima.
De acuerdo con el relevamiento de alcance nacional presentado por el Observatorio de Violencias "Mercedes Pagnutti", en los primeros cinco meses del 2026 se registraron 105 víctimas de femicidio. El 57,1% de los asesinatos tuvo lugar en la vivienda de la víctima, incluyendo el hogar compartido con el agresor. Simultáneamente, en el 48,6% de los casos, el feminicida era su pareja o expareja.
El movimiento Ni Una Menos surgió el 3 de junio de 2015 a raíz de una masiva reacción social frente a la creciente cantidad de femicidios en el país. La primera convocatoria reunió a miles de mujeres y marcó un hito en la visibilización de la violencia de género en el país. Desde entonces, cada aniversario congrega a decenas de miles de personas a nivel nacional, con epicentro en el Congreso.
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