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Un diplomático ruso revela los aspectos que unen a Rusia y América Latina
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El respeto por su historia y su cultura son los valores que comparten Rusia y América Latina, opinó el director del Departamento Latinoamericano de la... 24.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-24T18:02+0000
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Agregó que América Latina es una región del mundo amiga de Moscú, y sus vínculos se remontan a decenas de años. Al mismo tiempo, Rusia y América Latina combinan ese respeto por su patrimonio con el afán de progreso, destacó Schetinin.Al referirse a las perspectivas de las relaciones bilaterales, señaló que, a pesar de la cambiante situación geopolítica, Moscú sigue abierta a la cooperación "con todos aquellos que se guían por los principios, las tradiciones y, en definitiva, simplemente por el sentido común y el pragmatismo sensato".En este sentido, el diplomático ruso señaló que su país espera estrechar aún más sus relaciones con Brasil, donde Luiz Inacio Lula da Silva ha sido reelegido recientemente como presidente.El director del Departamento Latinoamericano explicó que las filosofías políticas de los dos Estados son muy similares, ya que tanto Rusia como Brasil aspiran a construir un mundo multipolar sin imposiciones ni presiones.Entre otras áreas específicas de cooperación con los países de América Latina, destacó el sector de la energía, recordando la presencia de empresas energéticas rusas en la región latinoamericana y las perspectivas de cooperación en este ámbito.Con respecto a la temática del foro, Schetinin informó que entre los socios de Rusia se encuentran, en particular, ciudades de Venezuela, Cuba, México, Perú, Uruguay, Ecuador y Brasil. En este sentido, Moscú valora el interés de América Latina por cooperar con ciudades y regiones rusas, entre las que se encuentran "Crimea y Sebastopol, que están ganando impulso en materia de comercio exterior", concluyó.
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Un diplomático ruso revela los aspectos que unen a Rusia y América Latina
El respeto por su historia y su cultura son los valores que comparten Rusia y América Latina, opinó el director del Departamento Latinoamericano de la Cancillería rusa, Alexandr Schetinin, al intervenir en la sesión 'Puentes de crecimiento: diálogo económico entre Moscú y las capitales de América Latina' en el Foro Municipal Internacional.
"Nos une el hecho de que tanto nosotros como los latinoamericanos somos regiones-civilizaciones que valoramos especialmente nuestra historia, cultura, tradiciones y código genético", comentó el diplomático.
Agregó que América Latina es una región del mundo amiga de Moscú, y sus vínculos se remontan a decenas de años. Al mismo tiempo, Rusia y América Latina combinan ese respeto por su patrimonio con el afán de progreso, destacó Schetinin.
Al referirse a las perspectivas de las relaciones bilaterales, señaló que, a pesar de la cambiante situación geopolítica, Moscú sigue abierta a la cooperación "con todos aquellos que se guían por los principios, las tradiciones y, en definitiva, simplemente por el sentido común y el pragmatismo sensato".
En este sentido, el diplomático ruso señaló que su país espera estrechar aún más sus relaciones con Brasil, donde Luiz Inacio Lula da Silva ha sido reelegido recientemente como presidente
.
"En primer lugar, se trata de profundizar el diálogo político a nivel bilateral, en el marco de la ONU, de los BRICS y del grupo G20", puntualizó.
El director del Departamento Latinoamericano explicó que las filosofías políticas de los dos Estados son muy similares, ya que tanto Rusia como Brasil aspiran a construir un mundo multipolar sin imposiciones ni presiones
.
Entre otras áreas específicas de cooperación con los países de América Latina, destacó el sector de la energía, recordando la presencia de empresas energéticas rusas en la región latinoamericana
y las perspectivas de cooperación en este ámbito.
Con respecto a la temática del foro, Schetinin informó que entre los socios de Rusia se encuentran, en particular, ciudades de Venezuela, Cuba, México, Perú, Uruguay, Ecuador y Brasil. En este sentido, Moscú valora el interés de América Latina por cooperar con ciudades y regiones rusas, entre las que se encuentran "Crimea y Sebastopol, que están ganando impulso en materia de comercio exterior", concluyó.
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