Putin abordó con el Consejo de Seguridad los resultados de las consultas en Shenzhen, confirma el Kremlin
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimedia18 de noviembre de 2026. Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin, presidentes de EEUU, China y Rusia, respectivamente, antes de la recepción de gala ofrecida en honor a los líderes de las economías de APEC, en Shenzhen, China
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El presidente de Rusia analizó con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad ruso los resultados de las conversaciones trilaterales celebradas en Shenzhen con su homólogo chino, Xi Jinping, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, informó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
El portavoz presidencial ruso también aclaró que, durante la reunión celebrada en Shenzhen, Putin no entregó a Trump ni a Xi documentos relacionados con la solución del conflicto en Ucrania.
Mientras tanto, según el vocero del Kremlin, todavía no se han fijado las fechas de la próxima ronda de negociaciones trilaterales entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania. Peskov subrayó que Moscú aún no tiene claro qué aportación podrían hacer los países europeos al proceso de la resolución pacífica de la crisis ucraniana.
"Los europeos insisten en que [las consultas] pasen a celebrarse en un formato cuatripartito. Por el momento, no tenemos del todo claro qué valor añadido podría aportar su participación ni de qué manera contribuiría al proceso de resolución pacífica del conflicto", destacó.
La reunión histórica entre los tres líderes de China, Rusia y EEUU, duró una hora y media, y marcó la última jornada del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), celebrado en la ciudad china de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre.
Según la declaración conjunta, los presidentes Xi, Putin y Trump "intercambiaron detalladamente opiniones sobre la actual situación internacional y expresaron su compromiso con el mantenimiento de la estabilidad estratégica y la seguridad global".
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