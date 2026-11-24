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No es posible garantizar la seguridad en el continente europeo sin la participación de Rusia, destaca un experto

No es posible garantizar la seguridad en el continente europeo sin la participación de Rusia, destaca un experto

Sputnik Mundo

No hay otra solución que la integración de Rusia en el sistema de seguridad del continente europeo, comentó a Sputnik el experto libanés Samer Abdalá. Además... 24.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-24T12:47+0000

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El analista sugirió que el conflicto en Ucrania no concluirá durante el mandato presidencial de Trump, en un contexto de escalada mutua y de falta de perspectivas de resolución."Las contradicciones en las posturas y declaraciones estadounidenses indican que las condiciones para una solución aún no están maduras y no lo estarán en un futuro próximo", aseveró.Al mismo tiempo, consideró que los resultados de las elecciones de mitad de mandato en EEUU complicaron aún más la situación, al alimentar entre los europeos las expectativas de que Trump deje la Casa Blanca y los demócratas vuelvan al poder. El pasado 12 de noviembre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunió en el Kremlin con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner para tratar la resolución del conflicto en Ucrania.Tras la reunión, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov afirmó que los europeos intentan sumarse a las negociaciones sobre Ucrania, pero que deben decidir si quieren la paz o la guerra, y señaló que sus acciones demuestran que prefieren lo segundo.

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