https://noticiaslatam.lat/20261124/iran-preve-cerrar-aun-mas-el-ormuz-en-tanto-que-eeuu-no-cumpla-sus-exigencias-indica-teheran-1176007681.html
Irán prevé "cerrar aún más" el Ormuz en tanto que EEUU no cumpla sus exigencias, indica Teherán
Irán prevé "cerrar aún más" el Ormuz en tanto que EEUU no cumpla sus exigencias, indica Teherán
Sputnik Mundo
Teherán podrá imponer restricciones aún más severas a la navegación en el estrecho de Ormuz, declaró el comandante en jefe del Ejército de Irán, general Amir... 24.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-24T16:31+0000
2026-11-24T16:31+0000
2026-11-24T16:31+0000
defensa
irán
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
eeuu
🛡️ zonas de conflicto
🌍 oriente medio
estrecho de ormuz
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/06/1172934244_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_07684813d63442899426602ca8dcd328.jpg
Con anterioridad, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Aragchí, confirmó que el país persa está listo para mantener contactos a nivel de expertos con Washington sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.Por otro lado, destacó que Estados Unidos no puede esperar la reanudación del tráfico habitual a través de Ormuz mientras siga amenazando a Teherán, por lo que ahora todo depende de Washington.El estrecho de Ormuz es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas natural licuado. El tráfico marítimo por esta vía se vio gravemente restringido tras el inicio de la operación militar de EEUU e Israel contra Irán, el 28 de febrero.Teherán anunció que mantendría las restricciones hasta que se cumplieran sus condiciones, entre ellas el levantamiento del bloqueo estadounidense y de las sanciones.
https://noticiaslatam.lat/20261005/la-verdadera-bomba-revelan-el-peligro-real-del-bloqueo-de-ormuz-1175313277.html
irán
eeuu
estrecho de ormuz
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/06/1172934244_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_6d35ab7273016c80733f9e9dde45b490.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
irán, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, eeuu, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 oriente medio, estrecho de ormuz
irán, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, eeuu, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 oriente medio, estrecho de ormuz
Irán prevé "cerrar aún más" el Ormuz en tanto que EEUU no cumpla sus exigencias, indica Teherán
Teherán podrá imponer restricciones aún más severas a la navegación en el estrecho de Ormuz, declaró el comandante en jefe del Ejército de Irán, general Amir Hatamí. El endurecimiento de la gestión podría continuar hasta que Washington cumpla una serie de condiciones planteadas por la parte iraní, explicó.
"Hasta que se apliquen las siete condiciones de Irán, el estrecho de Ormuz no será abierto. Por el contrario, se irá cerrando cada vez más y se ejercerá sobre él una gestión cada vez más firme", advirtió el alto militar, citado por los medios locales.
Con anterioridad, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Aragchí, confirmó que el país persa está listo para mantener contactos a nivel de expertos con Washington sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.
Por otro lado, destacó que Estados Unidos no puede esperar la reanudación del tráfico habitual a través de Ormuz mientras siga amenazando a Teherán, por lo que ahora todo depende de Washington
.
El estrecho de Ormuz es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas natural licuado. El tráfico marítimo por esta vía se vio gravemente restringido tras el inicio de la operación militar de EEUU e Israel contra Irán
, el 28 de febrero.
Teherán anunció que mantendría las restricciones hasta que se cumplieran sus condiciones, entre ellas el levantamiento del bloqueo estadounidense y de las sanciones
.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.