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Irán establece condiciones para la reapertura total del estrecho de Ormuz
Irán establece condiciones para la reapertura total del estrecho de Ormuz
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Teherán ha declarado que las restricciones a la navegación por esa zona marítima se mantendrán vigentes hasta que Estados Unidos cambie su postura y cumpla... 08.08.2026, Sputnik Mundo
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Las exigencias incluyen el cese de las amenazas y ataques contra Irán y sus aliados locales, el levantamiento del bloqueo naval, la retirada de las fuerzas navales y aéreas estadounidenses de la región y el pago de indemnizaciones por los daños causados durante el conflicto. Teherán también demanda el fin de las sanciones y la liberación de los activos iraníes congelados o incautados.
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Irán establece condiciones para la reapertura total del estrecho de Ormuz 19:50 GMT 08.08.2026 (actualizado: 10:28 GMT 09.08.2026)
Teherán ha declarado que las restricciones a la navegación por esa zona marítima se mantendrán vigentes hasta que Estados Unidos cambie su postura y cumpla seis condiciones planteadas por el país persa, según Mohamad Baqer Zolqadr, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.
Las exigencias incluyen el cese de las amenazas y ataques contra Irán y sus aliados locales, el levantamiento del bloqueo naval,
la retirada de las fuerzas navales y aéreas estadounidenses de la región
y el pago de indemnizaciones por los daños causados durante el conflicto.
Teherán también demanda el fin de las sanciones y la liberación de los activos iraníes congelados o incautados.
"El Consejo Supremo de Seguridad Nacional nunca dará marcha atrás, ya sea en la guerra o en las negociaciones", afirmó Zolqadr.
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