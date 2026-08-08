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Irán establece condiciones para la reapertura total del estrecho de Ormuz

Irán establece condiciones para la reapertura total del estrecho de Ormuz

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Teherán ha declarado que las restricciones a la navegación por esa zona marítima se mantendrán vigentes hasta que Estados Unidos cambie su postura y cumpla... 08.08.2026, Sputnik Mundo

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Las exigencias incluyen el cese de las amenazas y ataques contra Irán y sus aliados locales, el levantamiento del bloqueo naval, la retirada de las fuerzas navales y aéreas estadounidenses de la región y el pago de indemnizaciones por los daños causados ​​durante el conflicto. Teherán también demanda el fin de las sanciones y la liberación de los activos iraníes congelados o incautados.

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