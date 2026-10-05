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"La verdadera bomba": revelan el peligro real del bloqueo de Ormuz

"La verdadera bomba": revelan el peligro real del bloqueo de Ormuz

Sputnik Mundo

La subida generalizada de los precios del petróleo por la incertidumbre que persiste en el estrecho de Ormuz está desviando la atención de otra crisis global... 05.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-05T11:47+0000

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La disponibilidad de abonos minerales se redujo en 2,7 millones de toneladas, o casi un 40%, desde que se interrumpió la navegación en el estrecho de Ormuz, por el que pasaba alrededor de un tercio de los envíos mundiales de estos productos.Si no se logra ningún avance, en sus palabras, los precios de los alimentos básicos se dispararán: hasta un 80% en el caso de los cereales. Las economías en desarrollo y emergentes serán las primeras en sufrir las consecuencias. Países como Filipinas, que importa un 90% de sus fertilizantes, resultan particularmente vulnerables.La crisis de Ormuz se ve agravada por las interrupciones recurrentes en el mar Negro, donde continúa el intercambio de ataques entre Rusia y Ucrania, y por el potencial impacto del fenómeno de El Niño, que podría alterar las cosechas e impulsar la inflación, señala la prensa.La ICC, que representa a 45 millones de empresas de más de 170 países, es parte del Grupo de Trabajo de la ONU para el estrecho de Ormuz y ha estado cooperando con agencias de las Naciones Unidas y la Organización Marítima Internacional para crear un marco que transfiera la gobernanza temporal de esta vía marítima al secretario general de la ONU.Según Denton, dicho mecanismo tiene como objetivo establecer monitoreo, inspecciones, seguros marítimos y protocolos para facilitar un tránsito seguro y ordenado por el estrecho de Ormuz. La iniciativa cuenta con un amplio respaldo de Estados miembros de la ONU, incluidos los países del Sudeste Asiático, pero requiere de un acuerdo político entre Estados Unidos e Irán para salir adelante.

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