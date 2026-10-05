https://noticiaslatam.lat/20261005/la-verdadera-bomba-revelan-el-peligro-real-del-bloqueo-de-ormuz-1175313277.html
"La verdadera bomba": revelan el peligro real del bloqueo de Ormuz
"La verdadera bomba": revelan el peligro real del bloqueo de Ormuz
Sputnik Mundo
La subida generalizada de los precios del petróleo por la incertidumbre que persiste en el estrecho de Ormuz está desviando la atención de otra crisis global... 05.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-05T11:47+0000
2026-10-05T11:47+0000
2026-10-05T11:47+0000
internacional
sociedad
📰 tensión en el estrecho de ormuz
crisis alimentaria
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/05/1175313114_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fb701333813cda2d59037e367b49ae33.jpg
La disponibilidad de abonos minerales se redujo en 2,7 millones de toneladas, o casi un 40%, desde que se interrumpió la navegación en el estrecho de Ormuz, por el que pasaba alrededor de un tercio de los envíos mundiales de estos productos.Si no se logra ningún avance, en sus palabras, los precios de los alimentos básicos se dispararán: hasta un 80% en el caso de los cereales. Las economías en desarrollo y emergentes serán las primeras en sufrir las consecuencias. Países como Filipinas, que importa un 90% de sus fertilizantes, resultan particularmente vulnerables.La crisis de Ormuz se ve agravada por las interrupciones recurrentes en el mar Negro, donde continúa el intercambio de ataques entre Rusia y Ucrania, y por el potencial impacto del fenómeno de El Niño, que podría alterar las cosechas e impulsar la inflación, señala la prensa.La ICC, que representa a 45 millones de empresas de más de 170 países, es parte del Grupo de Trabajo de la ONU para el estrecho de Ormuz y ha estado cooperando con agencias de las Naciones Unidas y la Organización Marítima Internacional para crear un marco que transfiera la gobernanza temporal de esta vía marítima al secretario general de la ONU.Según Denton, dicho mecanismo tiene como objetivo establecer monitoreo, inspecciones, seguros marítimos y protocolos para facilitar un tránsito seguro y ordenado por el estrecho de Ormuz. La iniciativa cuenta con un amplio respaldo de Estados miembros de la ONU, incluidos los países del Sudeste Asiático, pero requiere de un acuerdo político entre Estados Unidos e Irán para salir adelante.
https://noticiaslatam.lat/20260722/alrededor-de-645-millones-de-personas-padecen-hambre-en-el-mundo-alerta-la-onu-1174365204.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/05/1175313114_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5792f0ffc419e98878caf48812383139.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sociedad, 📰 tensión en el estrecho de ormuz, crisis alimentaria
sociedad, 📰 tensión en el estrecho de ormuz, crisis alimentaria
"La verdadera bomba": revelan el peligro real del bloqueo de Ormuz
La subida generalizada de los precios del petróleo por la incertidumbre que persiste en el estrecho de Ormuz está desviando la atención de otra crisis global que se avecina, la de la seguridad alimentaria, advirtió el secretario general de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés), John Denton.
"La verdadera bomba (...) es la historia de los fertilizantes", afirmó Denton a los medios.
La disponibilidad de abonos minerales se redujo en 2,7 millones de toneladas, o casi un 40%, desde que se interrumpió la navegación en el estrecho de Ormuz, por el que pasaba alrededor de un tercio de los envíos mundiales de estos productos.
Si no se logra ningún avance, en sus palabras, los precios de los alimentos básicos se dispararán: hasta un 80% en el caso de los cereales. Las economías en desarrollo y emergentes serán las primeras en sufrir las consecuencias. Países como Filipinas, que importa un 90% de sus fertilizantes, resultan particularmente vulnerables.
La crisis de Ormuz se ve agravada por las interrupciones recurrentes en el mar Negro, donde continúa el intercambio de ataques entre Rusia y Ucrania, y por el potencial impacto del fenómeno de El Niño, que podría alterar las cosechas e impulsar la inflación, señala la prensa.
La ICC, que representa a 45 millones de empresas de más de 170 países, es parte del Grupo de Trabajo de la ONU para el estrecho de Ormuz y ha estado cooperando con agencias de las Naciones Unidas y la Organización Marítima Internacional para crear un marco que transfiera la gobernanza temporal de esta vía marítima al secretario general de la ONU.
Según Denton, dicho mecanismo tiene como objetivo establecer monitoreo, inspecciones, seguros marítimos y protocolos para facilitar un tránsito seguro y ordenado por el estrecho de Ormuz. La iniciativa cuenta con un amplio respaldo de Estados miembros de la ONU, incluidos los países del Sudeste Asiático, pero requiere de un acuerdo político entre Estados Unidos e Irán para salir adelante.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.