La pelota está en el campo de EEUU para resolver la crisis en Ormuz: Araghchi

El ministro reiteró que los crímenes y errores ya cometidos no ayudarán a restablecer la seguridad. En ese sentido, sentenció que no se puede bombardear a Irán y amenazarlo, esperando al mismo tiempo que el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz vuelva a la normalidad.Destacó además que Irán ya ha presentado un plan integral de siete días —cuya implementación se realizaría a través de Catar— para reabrir el estrecho de Ormuz, por lo que ahora le corresponde a Estados Unidos decidir qué hacer al respecto.
En su intervención durante la sesión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), el canciller iraní Abbás Araghchi señaló que el país persa defenderá su soberanía, sus intereses y a su pueblo; no obstante, esto no es incompatible con su búsqueda de la paz.
El ministro reiteró que los crímenes y errores ya cometidos no ayudarán a restablecer la seguridad. En ese sentido, sentenció que no se puede bombardear a Irán y amenazarlo, esperando al mismo tiempo que el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz vuelva a la normalidad.
Destacó además que Irán ya ha presentado un plan integral de siete días —cuya implementación se realizaría a través de Catar— para reabrir el estrecho de Ormuz, por lo que ahora le corresponde a Estados Unidos decidir qué hacer al respecto.
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