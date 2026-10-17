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La pelota está en el campo de EEUU para resolver la crisis en Ormuz: Araghchi
La pelota está en el campo de EEUU para resolver la crisis en Ormuz: Araghchi
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En su intervención durante la sesión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), el canciller iraní... 17.10.2026, Sputnik Mundo
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El ministro reiteró que los crímenes y errores ya cometidos no ayudarán a restablecer la seguridad. En ese sentido, sentenció que no se puede bombardear a Irán y amenazarlo, esperando al mismo tiempo que el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz vuelva a la normalidad.Destacó además que Irán ya ha presentado un plan integral de siete días —cuya implementación se realizaría a través de Catar— para reabrir el estrecho de Ormuz, por lo que ahora le corresponde a Estados Unidos decidir qué hacer al respecto.
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La pelota está en el campo de EEUU para resolver la crisis en Ormuz: Araghchi

22:53 GMT 17.10.2026
© Sputnik / Serguéi Guneev / Acceder al contenido multimediaAbás Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores iraní, en una conferencia de prensa tras una reunión con su par ruso
Abás Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores iraní, en una conferencia de prensa tras una reunión con su par ruso - Sputnik Mundo, 1920, 17.10.2026
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En su intervención durante la sesión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), el canciller iraní Abbás Araghchi señaló que el país persa defenderá su soberanía, sus intereses y a su pueblo; no obstante, esto no es incompatible con su búsqueda de la paz.
El ministro reiteró que los crímenes y errores ya cometidos no ayudarán a restablecer la seguridad. En ese sentido, sentenció que no se puede bombardear a Irán y amenazarlo, esperando al mismo tiempo que el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz vuelva a la normalidad.
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Destacó además que Irán ya ha presentado un plan integral de siete días —cuya implementación se realizaría a través de Catar— para reabrir el estrecho de Ormuz, por lo que ahora le corresponde a Estados Unidos decidir qué hacer al respecto.
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