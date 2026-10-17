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La pelota está en el campo de EEUU para resolver la crisis en Ormuz: Araghchi

La pelota está en el campo de EEUU para resolver la crisis en Ormuz: Araghchi

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En su intervención durante la sesión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), el canciller iraní... 17.10.2026, Sputnik Mundo

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El ministro reiteró que los crímenes y errores ya cometidos no ayudarán a restablecer la seguridad. En ese sentido, sentenció que no se puede bombardear a Irán y amenazarlo, esperando al mismo tiempo que el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz vuelva a la normalidad.Destacó además que Irán ya ha presentado un plan integral de siete días —cuya implementación se realizaría a través de Catar— para reabrir el estrecho de Ormuz, por lo que ahora le corresponde a Estados Unidos decidir qué hacer al respecto.

https://noticiaslatam.lat/20261016/la-fao-advierte-que-el-nino-y-las-interrupciones-en-ormuz-podrian-agravar-los-riesgos-para-la-1175462005.html

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