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El Pentágono estaría retrasando el envío de misiles Patriot a Ucrania, según medios
El Pentágono estaría retrasando el envío de misiles Patriot a Ucrania, según medios
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Unos 60 misiles interceptores para los sistemas antiaéreos Patriot, que EEUU se había comprometido a suministrar a Ucrania —incluidos los procedentes de... 24.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-24T09:33+0000
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El responsable del retraso es el jefe del Departamento de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. Se trata de misiles interceptores PAC-2 y PAC-3.Asimismo, el Pentágono estaría demorando un proceso que permitiría a Kiev obtener una licencia para fabricar misiles destinados a los sistemas Patriot. Aunque Hegseth aprobó el acuerdo, posteriormente este fue remitido al viceministro de Defensa de EEUU, Michael Duffey, para su revisión.Previamente, Kiev denunció en repetidas ocasiones la escasez de misiles interceptores para sus sistemas de defensa aérea. En agosto, Volodímir Zelenski declaró que a Ucrania le bastaría con el 5% de las reservas estadounidenses de misiles Patriot para "sobrevivir al invierno". En sus palabras, la cantidad de interceptores disponibles para Kiev en 2026 se redujo dos veces y media respecto a 2025. A mediados de octubre, medios estadounidenses informaron de que Ucrania se había quedado sin misiles para estos sistemas.
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El Pentágono estaría retrasando el envío de misiles Patriot a Ucrania, según medios
09:33 GMT 24.11.2026 (actualizado: 10:32 GMT 24.11.2026)
Unos 60 misiles interceptores para los sistemas antiaéreos Patriot, que EEUU se había comprometido a suministrar a Ucrania —incluidos los procedentes de arsenales europeos—, siguen pendientes de la autorización del Pentágono para su envío, reportó la prensa.
El responsable del retraso es el jefe del Departamento de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. Se trata de misiles interceptores PAC-2 y PAC-3.
Asimismo, el Pentágono estaría demorando un proceso que permitiría a Kiev obtener una licencia para fabricar misiles destinados a los sistemas Patriot. Aunque Hegseth aprobó el acuerdo, posteriormente este fue remitido al viceministro de Defensa de EEUU, Michael Duffey, para su revisión.
20 de noviembre, 21:11 GMT
En agosto, Volodímir Zelenski declaró que a Ucrania le bastaría con el 5% de las reservas estadounidenses de misiles Patriot para "sobrevivir al invierno". En sus palabras, la cantidad de interceptores disponibles para Kiev en 2026 se redujo dos veces y media respecto a 2025. A mediados de octubre, medios estadounidenses informaron de que Ucrania se había quedado sin misiles para estos sistemas.
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