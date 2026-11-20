Putin instó a los ucranianos a pensar en el futuro de sus hijos y a "permanecer unidos", sumando esfuerzos en pos de objetivos comunes. Subrayó que su llamamiento a la unidad debe entenderse "en el sentido más amplio de la palabra", lo cual no implica necesariamente vivir dentro de un mismo Estado.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, señaló que la despoblación y la desindustrialización de Ucrania comenzaron tras el colapso de la Unión Soviética, mucho antes de los recientes ataques con misiles por parte de Rusia en respuesta a otras acciones.
"Porque el poder en Ucrania no fue tomado por patriotas ucranianos, sino por nacionalistas. Los patriotas aman a su país, mientras que los nacionalistas odian a otros pueblos. Esa es la diferencia. Pero no se puede llegar muy lejos basándose en el odio hacia otros pueblos", explicó el mandatario en una entrevista.