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A diez años del Acuerdo de Paz: así fue y así está el proceso histórico en Colombia

A diez años del Acuerdo de Paz: así fue y así está el proceso histórico en Colombia

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Este 24 de noviembre de 2026 cumple 10 años la firma definitiva del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas... 24.11.2026, Sputnik Mundo

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Repasamos los puntos clave de este consenso histórico y sus resultados.¿Cómo se llegó al acuerdo?Las negociaciones de paz entre el Estado de Colombia y las FARC-EP comenzaron formalmente en 2012, en Oslo, y continuaron en La Habana.El 24 de agosto de 2016, ambas partes anunciaron el fin de las conversaciones, firmando un consenso el 26 de septiembre en Cartagena. Sin embargo, el texto del documento fue rechazado por un estrecho margen en un plebiscito nacional y necesitó ajustes. Así, el pacto definitivo, denominado Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, fue firmado el 24 de noviembre de 2016, en Bogotá.El histórico acto de suscripción se realizó en el Teatro Colón, por el entonces presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de las FARC-EP, Rodrigo Londoño. El mismo año, el exmandatario colombiano recibió el premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para poner fin a décadas de hostilidades.Los puntos clave del documentoEl Acuerdo Final de Paz se articuló en torno a seis aspectos fundamentales:Oposición a la iniciativaNo obstante, la aceptación del acuerdo no fue unánime. Algunos frentes de la guerrilla rechazaron desde el principio la desmovilización, mientras que otros aceptaron el consenso, pero posteriormente retomaron las armas, dando lugar a nuevas disidencias. Entre los que abandonaron el pacto y anunciaron su regreso a la lucha armada se destacan los principales dirigentes de las antiguas FARC-EP, entre ellos:El 29 de agosto de 2019, estos disidentes proclamaron la creación de una nueva organización insurgente denominada Segunda Marquetalia, justificando su decisión por incumplimiento de lo pactado por parte del Gobierno, falta de garantías de seguridad para los excombatientes y asesinatos de antiguos guerrilleros y dirigentes sociales.El papel de la ONUPara verificar la implementación del Acuerdo de Paz y apoyar los esfuerzos de Colombia por construir una paz sostenible, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableció en 2017 la Misión de Verificación. Esta iniciativa especial supervisa, sobre todo, dos puntos del pacto:En octubre de 2026, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) renovó el mandato de la misión, pero retiró de sus funciones el seguimiento a la reforma rural contemplada en el Acuerdo de Paz, como solicitó la administración del actual mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella.Críticas y preocupacionesEl pacto se vuelve frecuentemente objeto de objeciones. A diez años de su suscripción, el actual presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, cuestionó los resultados alcanzados y destacó la falta de avances considerables.Según el presidente, unos 178,59 billones de pesos (cerca de 50.780 millones de dólares) fueron asignados a la implementación del Acuerdo de Paz durante los diez años de su vigencia. Sin embargo, los logros distan mucho de lo deseado, dada la persistencia de más de 350.000 hectáreas de coca, más de 28.000 integrantes de grupos armados y el drástico aumento de casos del reclutamiento de menores (de 130 casos en 2016 a 625 en 2024), especificó el jefe de Estado en X.Mientras tanto, Colombia continúa enfrentando atentados terroristas y violencia armada. Recientemente, un ataque con explosivos contra la sede de la Gobernación del Meta dejó al menos 23 heridos.Por su parte, con motivo del décimo aniversario de la firma del acuerdo, la ONU recordó que solo quedan cinco años para completar su implementación. En este contexto, el secretario general del organismo, Antonio Guterres, instó a Colombia a "redoblar el compromiso con los procesos fundamentales iniciados en el marco del acuerdo" para garantizar su pleno cumplimiento.

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