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De la Espriella promete una respuesta "contundente e implacable" a agresión contra fuerzas de seguridad
De la Espriella promete una respuesta "contundente e implacable" a agresión contra fuerzas de seguridad
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El Estado colombiano responderá con mayor contundencia a los ataques contra las fuerzas de seguridad nacionales, así como a la población civil, advirtió el... 23.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-23T18:41+0000
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Asimismo, aseveró que los grupos armados ilegales "serán perseguidos sin descanso" y se empleará "toda la fuerza legítima del Estado para derrotarlos"."Que les quede claro: no hay territorio vedado para nuestra Fuerza Pública ni escondite que les garantice impunidad. Seguiremos golpeando sus estructuras criminales con toda la capacidad del Estado y dentro del marco de la ley", enfatizó.La declaración se produjo después de que drones cargados con explosivos atacaran recientemente el comando de la Policía de Norte de Santander, ubicado en la ciudad de Cúcuta. El atentado dejó tres personas lesionadas y más de 60 viviendas afectadas, según el reciente balance entregado a los medios por las autoridades colombianas.
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De la Espriella promete una respuesta "contundente e implacable" a agresión contra fuerzas de seguridad
El Estado colombiano responderá con mayor contundencia a los ataques contra las fuerzas de seguridad nacionales, así como a la población civil, advirtió el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en sus redes. Los grupos armados ilícitos no quedarán impunes, aseguró.
"Cada ataque contra nuestra Fuerza Pública y contra la población civil tendrá una respuesta más contundente, más dura y más implacable. ¡Cada ataque y cada gota de sangre derramada por estos criminales tendrán consecuencias!", escribió el mandatario en X.
Asimismo, aseveró que los grupos armados ilegales "serán perseguidos sin descanso" y se empleará "toda la fuerza legítima del Estado para derrotarlos".
"Que les quede claro: no hay territorio vedado para nuestra Fuerza Pública ni escondite que les garantice impunidad. Seguiremos golpeando sus estructuras criminales con toda la capacidad del Estado y dentro del marco de la ley", enfatizó.
La declaración se produjo después de que drones cargados con explosivos atacaran recientemente el comando de la Policía de Norte de Santander, ubicado en la ciudad de Cúcuta. El atentado dejó tres personas lesionadas y más de 60 viviendas afectadas, según el reciente balance entregado a los medios por las autoridades colombianas.
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