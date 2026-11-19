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¿Qué tan efectiva es la ofensiva de De la Espriella contra el narcotráfico en Colombia?

¿Qué tan efectiva es la ofensiva de De la Espriella contra el narcotráfico en Colombia?

Sputnik Mundo

El Departamento de Estado de Estados Unidos destacó recientemente los resultados de la cooperación antinarcóticos con Colombia y presentó las operaciones... 19.11.2026, Sputnik Mundo

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El reconocimiento de Washington coincide con la apuesta del presidente Abelardo de la Espriella por estrechar la cooperación militar y de inteligencia con ese país. Sin embargo, los indicadores disponibles ofrecen un panorama menos concluyente sobre los resultados de la nueva Administración.Consuelo Ahumada, politóloga y analista de conflictos en Colombia, señaló en entrevista con Sputnik que la lucha contra el narcotráfico no puede limitarse a las operaciones militares ni a la destrucción de cultivos y laboratorios. Al respecto, advierte que se trata de un fenómeno transnacional y de multicriminalidad, sostenido por redes económicas, bancarias y financieras que operan más allá de las fronteras nacionales.Una ofensiva mediáticaLos registros del Ministerio de Defensa de Colombia muestran que del 7 de agosto al 19 de septiembre de 2026, las autoridades incautaron 94.868 kilogramos de estupefacientes, un 45% menos que el promedio registrado durante el mismo periodo de los cuatro años anteriores.La tendencia también se reflejó en los decomisos de cocaína: según una revisión de la base de datos de esa cartera, en septiembre se incautaron 36.635 kilogramos, el volumen mensual más bajo desde diciembre de 2021.Las cifras contrastan con el balance presentado por De la Espriella el 15 de noviembre, cuando aseguró que durante los primeros cien días de su Gobierno, la Fuerza Pública había incautado más de 389 toneladas de estupefacientes, incluidas aproximadamente 172 toneladas de cocaína, además de que se destruyeron 1.493 laboratorios utilizados para producir drogas.El presidente ha defendido la erradicación y la fumigación como instrumentos centrales. Sin embargo, Ahumada advirtió que esta estrategia, aplicada durante décadas, no ha conseguido detener la expansión territorial de los cultivos.Más allá de las incautacionesEn este ámbito, el Gobierno de De la Espriella ha presentado como resultados las incautaciones en corredores terrestres y marítimos, las capturas de integrantes de organizaciones criminales y las extradiciones.El 14 de noviembre, por ejemplo, la Policía informó sobre la incautación de 1,68 toneladas de cocaína ocultas en cajas de banano en un contenedor que saldría del puerto de Urabá con destino a Amberes, Bélgica. Sin embargo, las confiscaciones y capturas no necesariamente significan que las organizaciones hayan perdido su capacidad de operación.Para Ahumada, uno de los problemas de la estrategia es que puede concentrarse en detener a integrantes de menor rango sin afectar a quienes controlan las redes de tráfico. "El negocio sigue todo el tiempo", advirtió al referirse a las detenciones de figuras locales. En ese sentido, sostuvo que las operaciones pueden generar resultados visibles sin interrumpir necesariamente las estructuras que permiten mantener el negocio.La experta insistió en que el narcotráfico no funciona de manera aislada, sino como parte de redes que conectan distintos territorios y actividades ilegales. Por eso, la persecución de los operadores visibles debe ir acompañada de acciones contra quienes dirigen y financian esas estructuras. "Un presidente solo [...] no puede combatir ningún tema de narcotráfico. Hablamos del multicrimen", sentenció.Una responsabilidad de EEUUDe la Espriella ha afirmado que su Gobierno también busca afectar las finanzas criminales. Una de las actuaciones más relevantes en este frente fue la operación Imperium, desarrollada el 10 de septiembre por la Policía Nacional, la Fiscalía y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).La investigación identificó movimientos por 2,3 billones de pesos (casi 700 millones de dólares) a través de 1.953 transacciones internacionales y el uso de criptoactivos para movilizar recursos. También habrían utilizado empresas legalmente constituidas para canalizar dinero procedente de Estados Unidos e introducirlo en el sistema financiero nacional.La responsabilidad, además, no puede atribuirse exclusivamente a Colombia, explicó Ahumada, sobre todo considerando que Estados Unidos es uno de los principales mercados de destino de cocaína y su sistema financiero también ha sido utilizado para movilizar ganancias del narcotráfico.El Departamento de Justicia estadounidense ha documentado casos que ilustran este problema. En junio de 2026, un antiguo empleado de TD Bank fue condenado a dos años de prisión por facilitar el lavado de más de 5,5 millones de dólares hacia Colombia mediante cuentas fraudulentas y empresas pantalla.En agosto, otro ciudadano colombiano se declaró culpable de utilizar cuentas de empresas estadounidenses para recibir ganancias del narcotráfico y comprar productos electrónicos que luego exportaba.

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