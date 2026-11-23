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Tayikistán notifica a la ONU su retirada de la CPI, informa el organismo
Tayikistán notifica a la ONU su retirada de la CPI, informa el organismo
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Dusambé notificó a la Organización de las Naciones Unidas su retirada del Estatuto de Roma, por el que se había creado la Corte Penal Internacional (CPI), reza... 23.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-23T16:33+0000
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De acuerdo con el artículo 127 del Estatuto de Roma, Tayikistán dejará de considerarse oficialmente uno de sus participantes dentro de un año, en concreto, a partir del 20 de noviembre de 2027, precisa el documento.La CPI se vuelve constantemente objeto de críticas. Recientemente, los presidentes de Rusia, China y Estados Unidos abordaron la cuestión de las competencias de este organismo y sus límites, se desprende de las declaraciones del mandatario ruso, Vladímir Putin, al término de la reunión trilateral con sus homólogos chino y estadounidense durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen. "Hablamos de algunas cuestiones relacionadas con la actividad de determinadas organizaciones, como la CPI, que claramente rebasa los límites de su competencia", señaló el presidente ruso en una conferencia de prensa.El mandatario estadounidense, Donald Trump, también opinó que el ente judicial "realmente se ha alejado mucho de sus competencias, y ha ido más allá de su jurisdicción".
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Tayikistán notifica a la ONU su retirada de la CPI, informa el organismo
Dusambé notificó a la Organización de las Naciones Unidas su retirada del Estatuto de Roma, por el que se había creado la Corte Penal Internacional (CPI), reza un comunicado emitido en nombre del jefe de la ONU, Antonio Guterres. El país tayiko dejará de figurar oficialmente entre sus participantes dentro de un año, se detalla.
"El secretario general de las Naciones Unidas, en su calidad de depositario, comunica lo siguiente: la acción mencionada anteriormente [la notificación de retirada por parte de Tayikistán] fue presentada el 20 de noviembre de 2026", se señala.
De acuerdo con el artículo 127 del Estatuto de Roma, Tayikistán dejará de considerarse oficialmente uno de sus participantes dentro de un año, en concreto, a partir del 20 de noviembre de 2027, precisa el documento.
La CPI se vuelve constantemente objeto de críticas. Recientemente, los presidentes de Rusia, China y Estados Unidos abordaron la cuestión de las competencias de este organismo y sus límites
, se desprende de las declaraciones del mandatario ruso, Vladímir Putin, al término de la reunión trilateral con sus homólogos chino y estadounidense
durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen.
"Hablamos de algunas cuestiones relacionadas con la actividad de determinadas organizaciones, como la CPI, que claramente rebasa los límites de su competencia", señaló el presidente ruso en una conferencia de prensa.
El mandatario estadounidense, Donald Trump, también opinó que el ente judicial "realmente se ha alejado mucho de sus competencias
, y ha ido más allá de su jurisdicción".
19 de noviembre, 17:49 GMT