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Los demócratas consiguen una ventaja histórica en la Cámara de Representantes de EEUU
Los demócratas consiguen una ventaja histórica en la Cámara de Representantes de EEUU
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El Partido Demócrata obtiene al menos 258 escaños en la Cámara Baja del Congreso estadounidense, informan medios con referencia a los resultados preliminares... 23.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-23T11:02+0000
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El resultado récord en más de tres décadas se dio después de que el candidato demócrata Chuck Hubbard se impusiera sobre su rival republicana Virginia Foxx en el estado de Carolina del Norte.Mientras tanto, el Partido Republicano se ha asegurado unos 173 escaños en la Cámara de Representantes.Anteriormente, el presidente de EEUU, Donald Trump, atribuyó el desplome del mercado bursátil nacional a la victoria demócrata en las elecciones intermedias e instó al partido a cambiar sus estrategias para no empeorar la situación. Según indicó, las pérdidas se situaron en más de 6 billones de dólares.El 3 de noviembre, el país norteamericano celebró sus comicios intermedios para renovar la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado. Según los resultados preliminares, los demócratas obtuvieron el control de ambas cámaras del Congreso.
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Los demócratas consiguen una ventaja histórica en la Cámara de Representantes de EEUU
El Partido Demócrata obtiene al menos 258 escaños en la Cámara Baja del Congreso estadounidense, informan medios con referencia a los resultados preliminares de la cuenta final de las elecciones legislativas de medio término. Esto representa una mayoría no vista desde 1992, se señala.
El resultado récord en más de tres décadas se dio después de que el candidato demócrata Chuck Hubbard se impusiera sobre su rival republicana Virginia Foxx en el estado de Carolina del Norte.
Mientras tanto, el Partido Republicano se ha asegurado unos 173 escaños en la Cámara de Representantes.
Anteriormente, el presidente de EEUU, Donald Trump, atribuyó el desplome del mercado bursátil nacional
a la victoria demócrata en las elecciones intermedias e instó al partido a cambiar sus estrategias para no empeorar la situación. Según indicó, las pérdidas se situaron en más de 6 billones de dólares
.
El 3 de noviembre, el país norteamericano celebró sus comicios intermedios
para renovar la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado. Según los resultados preliminares, los demócratas obtuvieron el control de ambas cámaras del Congreso.