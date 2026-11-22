Trump culpa a la victoria demócrata de pérdida de billones de dólares en mercado bursátil
© AP Photo / Alex BrandonEl presidente de EEUU, Donald Trump.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que, desde el triunfo del Partido Demócrata en las elecciones intermedias, Wall Street ha tenido pérdidas de más de 6 billones de dólares.
"El Nasdaq, por sí solo, ha caído un 20%. Esto se debe, al 100%, a que los demócratas son MALOS, a causa de sus políticas contrarias al crecimiento y basadas únicamente en la represalia, entre otras cosas peores", escribió en Truth Social.
Frente a ello, el mandatario norteamericano exigió al partido que cambie sus estrategias porque, en caso contrario, "la situación solo empeorará".
Recientemente, los índices bursátiles estadounidenses cerraron la semana con números negativos, pero la causa fue una baja en las acciones relacionadas con el sector tecnológico y la inteligencia artificial, así como en el fallido debut en los mercados financieros de Anthropic.
Recientemente, los índices bursátiles estadounidenses cerraron la semana con números negativos, pero la causa fue una baja en las acciones relacionadas con el sector tecnológico y la inteligencia artificial, así como en el fallido debut en los mercados financieros de Anthropic.
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