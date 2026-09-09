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"Una medida desesperada": Banco Central de Bolivia busca vender oro para evitar que el dólar se dispare

"Una medida desesperada": Banco Central de Bolivia busca vender oro para evitar que el dólar se dispare

Sputnik Mundo

En las últimas semanas, la cotización del dólar en Bolivia no dejó de incrementarse hasta llegar a rondar los 12,64 pesos bolivianos. El ente emisor propuso a... 09.09.2026, Sputnik Mundo

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El Banco Central de la nación sudamericana (BCB) solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional que habilite la venta de 11 toneladas de oro, casi la mitad de las reservas disponibles en este metal, que constituyen el 82% de lo almacenado en las arcas del Estado. Al monetizar estos recursos, el ente emisor planteó intervenir en el mercado boliviano para evitar un incremento desmedido del dólar, que recientemente mantuvo una imparable tendencia al alza.Desde 2023 rige la Ley 1503 de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales Netas (RIN), surgida en el entonces gobierno de Luis Arce (2020-2025). Con ese mecanismo, el exmandatario intentó sortear la asfixia económica causada por la Asamblea, que en ese momento, por disidencias políticas, no habilitaba el ingreso al país de divisas de créditos internacionales. En ese entonces, el Ejecutivo utilizó los recursos para la compra de combustibles y el pago de compromisos de deuda.Según esa ley, la nación sudamericana estaba obligada a tener un mínimo de 22 toneladas de oro en las reservas. Ahora, el BCB plantea reducirlas a 11 toneladas, para tener mayor liquidez ante alguna urgencia, como la que podría desatarse con la fluctuante cotización del dólar en estos días.En sus RIN, Bolivia tiene 24,3 toneladas de oro, valuadas en 3.457,2 millones de dólares. El presidente del BCB, David Espinoza, dijo al diario El Deber: "Necesitamos que esa parte del oro que no podemos utilizar se convierta en dólares y con esos dólares fortalecer la política cambiaria, el nuevo régimen cambiario".Según la lógica esgrimida por Espinoza, al no vender su producción al BCB, los operadores exportarán el oro y recibirán dólares. Esas divisas, posteriormente, podrían ingresar al sistema financiero y aumentar la oferta disponible para empresas y hogares bolivianos.Actualmente, el BCB dispone de 1.134 millones de dólares líquidos. Con la eventual venta de 11 toneladas de oro, la liquidez se acercaría a los 3.000 millones de dólares.Medidas bajo la manga En diálogo con Sputnik, el economista Martín Moreira evaluó que "el Estado boliviano se encuentra muy desesperado por dólares. El Estado tiene que cubrir gastos importantes y cumplir obligaciones, pagar servicios de deuda, pagar bonos soberanos, la importación de diésel, gasolina: para todo eso necesita dólares".Meses atrás, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, afirmó que tenía apalabrados a diversos organismos de crédito internacional por alrededor de 10.000 millones de dólares, que vendrían a reactivar la economía local. Pero "no le han llegado los créditos que tenían que llegar y los créditos que le han llegado al Estado ya se los han gastado", dijo Moreira."Como no tienen la cantidad de liquidez suficiente, están empezando a echarle mano a las joyas de la abuela, como se decía antes", comentó.En julio de este año, el Gobierno dejó atrás la cotización oficial del dólar a 6,96 pesos bolivianos, para ponerlo a flotar en 10,30 unidades. Desde entonces, subió hasta alcanzar los 12,64 actuales.En este contexto, "el Estado tiene que seguir imprimiendo billetes. Si no se llega a contener, esto puede provocar inflación".Para Moreira, la venta de oro "daría una bocanada de aire, pero máximo por un mes y medio, porque ese dinero no va a aguantar mucho por los gastos que tiene el Estado".¿Dólares por exportaciones?El BCB propuso dejar de comprar oro para que haya más exportaciones y así ingresen dólares.Para Moreira, "sería interesante que ese oro que se exporta regrese en divisas al país, pero dentro de todo lo que está proponiendo el BCB, en ningún punto o acápite dice que se va a obligar, por lo menos, a que los cooperativistas o los exportadores o los que están explotando oro en Bolivia y lo están sacando del país, traigan por lo menos el 70% de las divisas y las liquiden en el Banco Central"."El Estado ha hecho una flexibilización monetaria en el país, pero sin tener las bases suficientes. Como no tiene (...) las reservas internacionales de divisas necesarias, esta flexibilización se ha descontrolado. El dólar cada día sube más, mientras la población pierde su poder adquisitivo", aseveró Moreira.El corto plazoEn charla para este medio, la economista Cecilia Fernández dijo que el pedido del BCB para deshacerse del oro "responde a una lógica bien de corto plazo. Seguramente el Gobierno tiene una perspectiva política, por eso toma decisiones en lo económico para [un futuro próximo]. Al hacer esta solicitud, plantea sacar de los ahorros para convertirlos en dólares. Y a partir de eso, disponer para regular un poco el tipo de cambio. Pero es gastarse los ahorros. Esa es la preocupación principal".Para la economista, de concretarse el pedido del BCB, "las reservas van a quedar seriamente afectadas. Es una medida desesperada y coyuntural, sin una perspectiva para solucionar este problema". ¿Qué se está haciendo para tener más reservas, para reponer de alguna forma esas toneladas de oro? El [metal] se va a acabar si se le empieza a vender para tratar de equilibrar el mercado. Nos quedaremos sin ese ahorro y sin una alternativa".La economista evidenció que "las exportaciones no están creciendo; no están entrando dólares [en esta vía]. Mientras tanto, las importaciones para traer combustibles y demás siguen creciendo. No se va a equilibrar ese monto de dinero que consigan con la venta del oro"."Son problemas que se deben resolver estructuralmente (...). Debemos pensar en otras formas de captar dólares, con una mirada a mediano o largo plazo. Ahora se trata de poner parches a la situación, sin resolver los problemas de fondo", concluyó la experta.

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