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El oro cotiza en su nivel más bajo desde hace seis meses

El oro cotiza en su nivel más bajo desde hace seis meses

Sputnik Mundo

El precio del metal precioso cotizó por debajo de los 4,022 dólares por onza troy, su nivel más bajo desde fines de noviembre y con lo que se perfila a tener... 11.06.2026, Sputnik Mundo

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Según señaló el diario Financial Times, esta marcada tendencia a la baja responde a una combinación de factores globales que incluyen las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, la inminente salida a bolsa de SpaceX y las crecientes expectativas de nuevos incrementos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos.Desde el estallido de guerra contra Irán, el oro ha acumulado una pérdida superior al 20%, revirtiendo el frenesí de compras que impulsó su valor a finales del año pasado. Asimismo, la cotización del lingote se ha visto afectada por la venta masiva de reservas por parte de bancos centrales, como el de Turquía, que se desprendió de 20.000 millones de dólares en oro para defender el valor de su divisa nacional. A este panorama se suma el repunte de la inflación global derivado de los altos precios del petróleo, un escenario que ha cambiado las proyecciones de los operadores, quienes ahora anticipan un alza de tasas en EEUU en lugar de recortes, incrementando el atractivo de los bonos gubernamentales frente a activos que no generan rendimientos directos como el oro.

https://noticiaslatam.lat/20260419/reconfiguracion-del-mercado-del-oro-como-hong-kong-busca-capitalizar-la-disrupcion-geopolitica-1173129868.html

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