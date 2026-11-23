La acción —desarrollada por el Ejército mexicano en Guasave, Sinaloa (noroeste)— dejó 16 criminales fallecidos y cuatro militares abatidos. En total, fueron movilizados 361 soldados y seis helicópteros artillados, cinco UH-60 Black Hawk y un EC-725 Cougar.La operación, detalló Trevilla, fue el resultado de tres meses de labores de inteligencia, en las que el Gobierno de EEUU también tuvo una participación. El Chapo Isidro ya se encuentra en el Penal Federal de Almoloya de Juárez, una de las prisiones de mayor seguridad del país latinoamericano.
El titular de la Secretaría de la Defensa de México (Sedena), general Ricardo Trevilla, ofreció detalles sobre el operativo contra el narcotraficante Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, conocido por liderar al Cártel de Guasave.
La acción —desarrollada por el Ejército mexicano en Guasave, Sinaloa (noroeste)— dejó 16 criminales fallecidos y cuatro militares abatidos. En total, fueron movilizados 361 soldados y seis helicópteros artillados, cinco UH-60 Black Hawk y un EC-725 Cougar.
🇲🇽🚨 Así fue la captura de 'El Chapo Isidro': "Se comprobó la fortaleza del Estado mexicano"
👉 El titular de la Secretaría de la Defensa de México (Sedena), general Ricardo Trevilla, ofreció detalles sobre el operativo contra el narcotraficante Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, conocido por liderar al Cártel de Guasave.
🪖 La acción —desarrollada por el Ejército mexicano en Guasave, Sinaloa (noroeste)— dejó 16 criminales fallecidos y cuatro militares abatidos. En total, fueron movilizados 361 soldados y seis helicópteros artillados, cinco UH-60 Black Hawk y un EC-725 Cougar.
📆 La operación, detalló Trevilla, fue el resultado de tres meses de labores de inteligencia, en las que el Gobierno de EEUU también tuvo una participación. El Chapo Isidro ya se encuentra en el Penal Federal de Almoloya de Juárez, una de las prisiones de mayor seguridad del país latinoamericano.
La operación, detalló Trevilla, fue el resultado de tres meses de labores de inteligencia, en las que el Gobierno de EEUU también tuvo una participación. El Chapo Isidro ya se encuentra en el Penal Federal de Almoloya de Juárez, una de las prisiones de mayor seguridad del país latinoamericano.
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