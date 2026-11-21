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Detienen a 'El Chapo Isidro': toda la ciudad de Guasave presencia un operativo a gran escala
Detienen a 'El Chapo Isidro': toda la ciudad de Guasave presencia un operativo a gran escala
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Uno de los narcotraficantes más buscados, 'El Chapo Isidro', fue detenido en la ciudad mexicana de Guasave, en el estado de Sinaloa, informan los medios... 21.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-21T10:33+0000
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El Chapo Isidro, cuyo nombre real es Fausto Isidro Meza Flores, es conocido por liderar la organización criminal denominada Cártel de Guasave (también conocida como organización Meza-Flores o Los Mazatlecos).Su sonada detención, en medio de disparos, helicópteros y cortes de carreteras, también provocó la interrupción del partido de béisbol entre los equipos Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán. Los vecinos que presenciaron los acontecimientos están compartiendo activamente imágenes y videos en las redes sociales.El narcotraficante figuraba entre los 10 criminales más buscados por el Buró Federal de Investigaciones de EEUU (FBI) y las autoridades mexicanas. En Washington lo acusan de organizar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Por información que contribuyera a su captura, se ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.
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Detienen a 'El Chapo Isidro': toda la ciudad de Guasave presencia un operativo a gran escala
Uno de los narcotraficantes más buscados, 'El Chapo Isidro', fue detenido en la ciudad mexicana de Guasave, en el estado de Sinaloa, informan los medios citando fuentes oficiales. El operativo estuvo marcado por tiroteos, vehículos en llamas y helicópteros sobrevolando la zona, un despliegue del que fueron testigos miles de habitantes.
El Chapo Isidro, cuyo nombre real es Fausto Isidro Meza Flores, es conocido por liderar la organización criminal denominada Cártel de Guasave (también conocida como organización Meza-Flores o Los Mazatlecos).
Su sonada detención, en medio de disparos, helicópteros y cortes de carreteras, también provocó la interrupción del partido de béisbol entre los equipos Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán. Los vecinos que presenciaron los acontecimientos están compartiendo activamente imágenes y videos en las redes sociales.
El narcotraficante figuraba entre los 10 criminales más buscados por el Buró Federal de Investigaciones de EEUU (FBI) y las autoridades mexicanas. En Washington lo acusan de organizar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Por información que contribuyera a su captura, se ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.