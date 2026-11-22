De acuerdo con el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2020-2024, la pesca ilegal, no declarada y no documentada supera el 40% del total de la producción nacional, un valor que representa el doble de la escala que, se estima, existe a nivel global, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).De acuerdo con el reporte de El Economista, autoridades y expertos identifican tres tipos de pesca ilegal en México: la que realizan embarcaciones nacionales y extranjeras sin autorización; la que no se declara, es decir, cuando se falsean las cantidades o tipos de pescados capturados, y la no reglamentada, la que se realiza en áreas donde hay regulaciones claras sobre el manejo pesquero.Algunas organizaciones no gubernamentales engloban en seis categorías esta práctica: cuando se realiza en tiempos de veda; la que se hace en zonas prohibidas; la pesca en áreas naturales protegidas; cuando se capturan especies protegidas; pesca sin autorización, y aquella que se realiza con métodos no permitidos.Igualmente, activistas consultados por el rotativo nacional destacaron que el crimen organizado también complica la producción pesquera, a través de mecanismos como el control territorial de las cadenas de comercialización.En estados como Baja California (norte), Sonora (noroeste), Sinaloa(noroeste), Yucatán (sureste), Campeche (sureste), Veracruz (este) y Tamaulipas (noreste), han detectado que la delincuencia organizada se dedica al tráfico de especies como la totoaba, o directamente a la extorsión de pescadores.Esto se da, al mismo tiempo, en el que se reporta una baja en las inspecciones y rondas de vigilancia que las autoridades realizan en los 11.000 kilómetros que conforman el litoral mexicano.Por ejemplo, en 2025 existían 166 oficiales federales dedicados a labores de inspección, apenas cinco más que en el período 2018 y 2022. Entre 2009 y 2014, la cifra llegó hasta los 183.Esto ha generado que, en los últimos años, los recorridos terrestres llegaran en 2023 a 10.914 y los acuáticos en 2.781, en contraste con los 24.016 terrestres y los 23.855 acuáticos que se realizaron en 2011.
Esta práctica se ha agravado en los mares del país latinoamericano, debido a la disminución de revisiones por parte de las autoridades y la incursión del crimen organizado, coinciden especialistas en la materia consultados por el diario local 'El economista'.
De acuerdo con el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2020-2024, la pesca ilegal, no declarada y no documentada supera el 40% del total de la producción nacional, un valor que representa el doble de la escala que, se estima, existe a nivel global, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
La industria pesquera en México tuvo una producción anual de 816.870 toneladas durante 2025, con un valor de más de 33.643 millones de pesos (1.750 millones de dólares, aproximadamente). Según las estimaciones, 726.751 toneladas, valuadas en 13.458 millones de pesos (cerca de 702 millones de dólares), provendrían de la pesca ilegal.
De acuerdo con el reporte de El Economista, autoridades y expertos identifican tres tipos de pesca ilegal en México: la que realizan embarcaciones nacionales y extranjeras sin autorización; la que no se declara, es decir, cuando se falsean las cantidades o tipos de pescados capturados, y la no reglamentada, la que se realiza en áreas donde hay regulaciones claras sobre el manejo pesquero.
Algunas organizaciones no gubernamentales engloban en seis categorías esta práctica: cuando se realiza en tiempos de veda; la que se hace en zonas prohibidas; la pesca en áreas naturales protegidas; cuando se capturan especies protegidas; pesca sin autorización, y aquella que se realiza con métodos no permitidos.
En estados como Baja California (norte), Sonora (noroeste), Sinaloa(noroeste), Yucatán (sureste), Campeche (sureste), Veracruz (este) y Tamaulipas (noreste), han detectado que la delincuencia organizada se dedica al tráfico de especies como la totoaba, o directamente a la extorsión de pescadores.
Esto se da, al mismo tiempo, en el que se reporta una baja en las inspecciones y rondas de vigilancia que las autoridades realizan en los 11.000 kilómetros que conforman el litoral mexicano.
Por ejemplo, en 2025 existían 166 oficiales federales dedicados a labores de inspección, apenas cinco más que en el período 2018 y 2022. Entre 2009 y 2014, la cifra llegó hasta los 183.
Esto ha generado que, en los últimos años, los recorridos terrestres llegaran en 2023 a 10.914 y los acuáticos en 2.781, en contraste con los 24.016 terrestres y los 23.855 acuáticos que se realizaron en 2011.
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