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México se enfrenta a la pesca ilegal: ¿por qué es tan grave?

México se enfrenta a la pesca ilegal: ¿por qué es tan grave?

Sputnik Mundo

Esta práctica se ha agravado en los mares del país latinoamericano, debido a la disminución de revisiones por parte de las autoridades y la incursión del... 22.11.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2020-2024, la pesca ilegal, no declarada y no documentada supera el 40% del total de la producción nacional, un valor que representa el doble de la escala que, se estima, existe a nivel global, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).De acuerdo con el reporte de El Economista, autoridades y expertos identifican tres tipos de pesca ilegal en México: la que realizan embarcaciones nacionales y extranjeras sin autorización; la que no se declara, es decir, cuando se falsean las cantidades o tipos de pescados capturados, y la no reglamentada, la que se realiza en áreas donde hay regulaciones claras sobre el manejo pesquero.Algunas organizaciones no gubernamentales engloban en seis categorías esta práctica: cuando se realiza en tiempos de veda; la que se hace en zonas prohibidas; la pesca en áreas naturales protegidas; cuando se capturan especies protegidas; pesca sin autorización, y aquella que se realiza con métodos no permitidos.Igualmente, activistas consultados por el rotativo nacional destacaron que el crimen organizado también complica la producción pesquera, a través de mecanismos como el control territorial de las cadenas de comercialización.En estados como Baja California (norte), Sonora (noroeste), Sinaloa(noroeste), Yucatán (sureste), Campeche (sureste), Veracruz (este) y Tamaulipas (noreste), han detectado que la delincuencia organizada se dedica al tráfico de especies como la totoaba, o directamente a la extorsión de pescadores.Esto se da, al mismo tiempo, en el que se reporta una baja en las inspecciones y rondas de vigilancia que las autoridades realizan en los 11.000 kilómetros que conforman el litoral mexicano.Por ejemplo, en 2025 existían 166 oficiales federales dedicados a labores de inspección, apenas cinco más que en el período 2018 y 2022. Entre 2009 y 2014, la cifra llegó hasta los 183.Esto ha generado que, en los últimos años, los recorridos terrestres llegaran en 2023 a 10.914 y los acuáticos en 2.781, en contraste con los 24.016 terrestres y los 23.855 acuáticos que se realizaron en 2011.

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