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"El impacto es evidente": derrame de hidrocarburos en Trinidad y Tobago pone en peligro a especies y pesca venezolanos

"El impacto es evidente": derrame de hidrocarburos en Trinidad y Tobago pone en peligro a especies y pesca venezolanos

Sputnik Mundo

El Gobierno venezolano denunció recientemente ante la comunidad internacional un derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago, que afecta desde... 21.05.2026, Sputnik Mundo

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"Hemos enviado distintas comunicaciones al Gobierno de Trinidad para evaluar el impacto y eventualmente exigir, como mandan los convenios internacionales, la indemnización", sostuvo.La vulnerabilidad del Golfo de PariaSegún la denuncia venezolana, el derrame pone en riesgo 140 especies marinas, 12 sistemas de humedales estratégicos y cuatro parques nacionales: Península de Paria, Turuépano, Mariusa y la Reserva de la Biósfera del Delta del Orinoco. Más de 500 pescadores artesanales han reportado pérdidas en sus actividades, de acuerdo con el registro oficial.Para comprender la magnitud del impacto, Sputnik consultó a Cristina Fiol, licenciada en Biología, experta ambiental independiente y profesora en la Universidad de Margarita. La especialista ha trabajado durante años en ecosistemas costeros venezolanos; ofrece un diagnóstico basado en la dinámica oceanográfica y la ecología de la región.Fiol explica que el Golfo de Paria es un estuario de alta productividad biológica, donde convergen aguas dulces y marinas. Esta complejidad lo hace especialmente sensible a la contaminación por hidrocarburos."El hidrocarburo derramado puede concentrarse en las raíces de los mangles, playas arenosas y aguas someras intermareales", señala la bióloga. Los organismos que dependen de estos espacios para su desarrollo, alimentación o tránsito son los más afectados."El impacto inmediato se evidencia en la asfixia del tejido vegetal del manglar y en la contaminación directa de las playas de la Península de Paria, santuarios clave para la anidación de tortugas marinas", sostiene.Efectividad de las labores de contenciónSegún Fiol, las toneladas recolectadas y los porcentajes de mitigación reportados corresponden únicamente al crudo grueso y visible que flota en la superficie."En ecosistemas de lodos anóxicos y densas coberturas de raíces aéreas, la efectividad real de la remoción mecánica suele ser de apenas entre un 10% y un 30% del hidrocarburo total derramado", afirma. El resto penetra en el sustrato profundo y se adhiere a las raíces. Al quedar atrapado en sedimentos sin oxígeno, los procesos naturales de degradación se vuelven extremadamente lentos, y el crudo permanece como una fuente crónica de contaminación durante años o décadas.Fiol vincula el daño ambiental con el impacto social. La paralización de la pesca artesanal en Paria, explica, no es solo un indicador económico: representa una fractura en la seguridad alimentaria de comunidades que dependen exclusivamente de los recursos marino-costeros."La recuperación de la pesca después de un derrame no es cuestión de semanas, sino de años o décadas. Los manglares y estuarios son los criaderos naturales del mar. Si el petróleo destruye esos hábitats, mueren millones de juveniles y se rompe el ciclo de reproducción", advierte.En cuanto a la salud humana, el riesgo principal es la bioacumulación de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) en moluscos bivalvos y filtradores. El consumo de fauna marina contaminada puede provocar toxicidad hepática y renal crónica, disrupción endocrina, efectos neurotóxicos y, en exposiciones sostenidas, riesgo carcinogénico.El monitoreo a largo plazoPara Fiol, la demora en la notificación agravó las consecuencias. Conocer el tipo de crudo derramado es determinante para diseñar un plan de contingencia: los livianos aumentan la toxicidad aguda en la columna de agua, mientras que los pesados persisten por más tiempo y recubren mecánicamente las raíces del manglar.Fiol recuerda el derrame ocurrido en Trinidad en abril de 2017, desde la refinería de Pointe-à-Pierre. En esa ocasión, la falta de contención permitió que el hidrocarburo navegara por el Caribe sur, impactando las costas del estado Nueva Esparta, el Parque Nacional Archipiélago de Los Roques y las islas de Aruba, Bonaire y Curazao."El riesgo de que este patrón oceanográfico se repita en el escenario actual es una amenaza latente para el oriente y centro del país", advierte, en referencia a la posibilidad de que el crudo sea arrastrado hacia la isla de Margarita.La bióloga propone indicadores para evaluar la recuperación del ecosistema durante el próximo año: dinámica poblacional de postlarvas y juveniles en los manglares, medición de bioacumulación de HAP en especies centinela, tasas de defoliación del manglar y monitoreo químico de sedimentos profundos en humedales protegidos como el Parque Nacional Turuépano."Cuando un ecosistema ya se encuentra impactado por derrames recurrentes y carece de un monitoreo preventivo continuo, la llegada de un nuevo derrame multiplica exponencialmente los daños a largo plazo", concluye.

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