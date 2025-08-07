https://noticiaslatam.lat/20250807/el-gobierno-de-mexico-clasifica-el-sargazo-como-recurso-pesquero-1165220692.html

El Gobierno de México clasifica el sargazo como recurso pesquero

El Gobierno de México clasifica el sargazo como recurso pesquero

Sputnik Mundo

El sargazo fue reconocido oficialmente en México como un recurso pesquero en la Carta Nacional Pesquera, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural... 07.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-07T08:00+0000

2025-08-07T08:00+0000

2025-08-07T08:00+0000

américa latina

méxico

medioambiente

alicia bárcena

mar caribe

caribe

sargazo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/04/07/1124137867_0:0:991:557_1920x0_80_0_0_edc3691c25e589c5c49b7c8bb2f51d74.jpg

La titular de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del país latinoamericano, Alicia Bárcena, hizo el anuncio a través de sus redes sociales y agregó que, a partir de esta inclusión, se podrá recolectar esta alga en altamar para evitar que llegue a las playas.De acuerdo con la Sader, encabezada por Julio Berdegué, desde 2011 se ha registrado "afluencias masivas de sargazo en el mar Caribe", pero en 2014 empezó a llegar de forma continua a territorio mexicano.Este fenómeno afectó cerca de 900 kilómetros de costa, ya que la acumulación generó volúmenes de hasta dos metros cúbicos por metro lineal de playa.Ante esta situación, la Sader, con apoyo del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), otras dependencias del Gobierno mexicano, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), inició trabajos de investigación para determinar las características de esta alga.Especialistas recorrieron 3.500 kilómetros del Caribe mexicano a bordo del Buque de Investigación Pesquera y Oceanográfica Dr. Jorge Carranza Fraser.En el equipo de investigación participaron 60 investigadores de provenientes de instituciones universitarias como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Autónoma de Baja California (UABC), del Mar (Umar) y de Costa Rica, así como de los centros de investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR), de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) e Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Regional (CIIDIR), entre otras.El 18 de junio, la gobernadora de Quintana Roo (sureste), Mara Lezama, informó que este buque ya había presentado sus primeras conclusiones tras 14 días de recorrido, entre ellas, información relacionada sobre la distribución del sargazo, la calidad del agua marina, la acidificación de los océanos y datos para comprender a cabalidad sus efectos ecológicos.El director ejecutivo de la organización The Seas We Love, Ignacio Muñoz, declaró que el reconocimiento legal del alga como recurso pesquero, permitirá consolidar un nuevo modelo de economía circular con beneficios directos para las comunidades costeras."El reto ahora es traducir esa base científica en acción coordinada, inversión, incentivos y voluntad para su industrialización de forma sostenible", declaró al periódico La Jornada.

https://noticiaslatam.lat/20250721/gobierno-de-mexico-retira-mas-de-40-toneladas-de-sargazo-en-playa-del-sureste-1164662588.html

méxico

mar caribe

caribe

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, medioambiente, alicia bárcena, mar caribe, caribe, sargazo