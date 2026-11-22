De acuerdo con el diario local El Comercio, las zonas rurales han sido las más afectadas, pero en las zonas urbanas las fuertes precipitaciones también han generado problemas.Hasta el 21 de noviembre, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) reportaba 25 desbordamientos de ríos en distintas regiones del territorio ecuatoriano.La provincia de Guayas (oeste) es la más afectada con 13, seguido de las Galápagos (oeste) con seis, y Los Ríos (centro-oeste) y Santa Elena (oeste), con tres cada uno.En Guayas, las autoridades registraron que desbordamientos en los ríos Daule; Jaboncillo; Bachillero; Culebra; Pula, Los Amarillos y Vinces, al igual que los arroyos El Cañal, San Juan, Guabito y Miraflora.El río Daule tenía dos desbordamientos en la localidad de Colimes, uno en la cabecera municipal de Perinao y Jordán, y otro que afecta a diferentes zonas de San Jacinto, como La Unión, San Eduardo y Boquerón.En tanto, en Manabí, se inundaron 20 comunidades rurales de la Parroquia San Pablo de Pueblo Nuevo, en Santa Ana.Autoridades de la SNGRP advierten que otros 17 ríos corren el riesgo de aumentar su nivel, con posibles afectaciones para seis provincias.Los Ríos sería una de las zonas con mayor riesgo, específicamente los ríos Quevedo, Guandubi, Catarama, Cristal El Arenal, Pijullo y La Clementina, además del arroyo Las Trancas.El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INMHI) ecuatoriano pronostica que las lluvias continuarán durante las próximas semanas, ya que se espera que el fenómeno El Niño alcance su máxima intensidad durante diciembre.
Hasta el 21 de noviembre, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) reportaba 25 desbordamientos de ríos en distintas regiones del territorio ecuatoriano.
La provincia de Guayas (oeste) es la más afectada con 13, seguido de las Galápagos (oeste) con seis, y Los Ríos (centro-oeste) y Santa Elena (oeste), con tres cada uno.
En Guayas, las autoridades registraron que desbordamientos en los ríos Daule; Jaboncillo; Bachillero; Culebra; Pula, Los Amarillos y Vinces, al igual que los arroyos El Cañal, San Juan, Guabito y Miraflora.
El río Daule tenía dos desbordamientos en la localidad de Colimes, uno en la cabecera municipal de Perinao y Jordán, y otro que afecta a diferentes zonas de San Jacinto, como La Unión, San Eduardo y Boquerón.
En tanto, en Manabí, se inundaron 20 comunidades rurales de la Parroquia San Pablo de Pueblo Nuevo, en Santa Ana.
Autoridades de la SNGRP advierten que otros 17 ríos corren el riesgo de aumentar su nivel, con posibles afectaciones para seis provincias.
Los Ríos sería una de las zonas con mayor riesgo, específicamente los ríos Quevedo, Guandubi, Catarama, Cristal El Arenal, Pijullo y La Clementina, además del arroyo Las Trancas.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INMHI) ecuatoriano pronostica que las lluvias continuarán durante las próximas semanas, ya que se espera que el fenómeno El Niño alcance su máxima intensidad durante diciembre.
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