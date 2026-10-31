Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261031/reportan-varios-muertos-y-miles-de-afectados-tras-desbordamientos-de-rios-impulsados-por-el-nino-en-1175695356.html
Reportan varios muertos y miles de afectados tras desbordamientos de ríos impulsados por El Niño en Ecuador
Reportan varios muertos y miles de afectados tras desbordamientos de ríos impulsados por El Niño en Ecuador
Sputnik Mundo
Siete personas murieron, tres resultaron heridas y más de 39.000 fueron afectadas debido a múltiples crecidas provocadas por lluvias intensas asociadas con el... 31.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-31T19:02+0000
2026-10-31T19:02+0000
américa latina
🌎 américa
medioambiente
ecuador
el niño (fenómeno natural)
inundación
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1d/1175224187_0:291:3124:2048_1920x0_80_0_0_b02ed8b3b63e29b54b88f136bf719a51.jpg
De acuerdo con el organismo, al menos 14 ríos permanecen desbordados en Ecuador hasta el momento. La mayor concentración de riadas se registra en la provincia de Guayas, además de crecidas en las provincias de El Oro, Manabí, Santa Elena, las islas Galápagos y Zamora Chinchipe, detalla la SNGR en X.La entidad emitió alerta roja y señaló que desde el 29 de agosto hasta el 30 de octubre ocurrieron 937 eventos adversos por lluvias, fundamentalmente inundaciones, deslizamientos y vendavales. En este mismo lapso las provincias con mayor impacto a la población son Esmeraldas, Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Azuay y Bolívar, con afectación para más de 39.000 personas."En total, los eventos reportados impactaron a 39.389 personas, con mayor frecuencia en el mes de octubre con el 78,0% y en septiembre se registró el mayor impacto a la población con 54,79%", indica.El Niño es un fenómeno climático natural que puede alterar las precipitaciones y la temperatura del aire a miles de kilómetros de la zona tropical del Pacífico y se caracteriza por temperaturas anormalmente elevadas en la superficie del océano en las zonas ecuatoriales central y oriental de este océano.Se produce cuando se debilitan los vientos alisios, lo que provoca un calentamiento anómalo de las aguas superficiales de la zona ecuatorial del Pacífico.
https://noticiaslatam.lat/20261020/1175516719.html
🌎 américa
ecuador
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1d/1175224187_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_800cbfb4c367863a0604c7294ac2aa4e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
🌎 américa, medioambiente, ecuador, el niño (fenómeno natural), inundación
🌎 américa, medioambiente, ecuador, el niño (fenómeno natural), inundación

Reportan varios muertos y miles de afectados tras desbordamientos de ríos impulsados por El Niño en Ecuador

19:02 GMT 31.10.2026
© AP Photo / Dolores OchoaVista aérea de Quito, Ecuador
Vista aérea de Quito, Ecuador - Sputnik Mundo, 1920, 31.10.2026
© AP Photo / Dolores Ochoa
Síguenos en
Siete personas murieron, tres resultaron heridas y más de 39.000 fueron afectadas debido a múltiples crecidas provocadas por lluvias intensas asociadas con el fenómeno climático El Niño, según el reciente reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos del país (SNGR). Las autoridades coordinan acciones para dar respuesta ante el desastre.
De acuerdo con el organismo, al menos 14 ríos permanecen desbordados en Ecuador hasta el momento. La mayor concentración de riadas se registra en la provincia de Guayas, además de crecidas en las provincias de El Oro, Manabí, Santa Elena, las islas Galápagos y Zamora Chinchipe, detalla la SNGR en X.
La entidad emitió alerta roja y señaló que desde el 29 de agosto hasta el 30 de octubre ocurrieron 937 eventos adversos por lluvias, fundamentalmente inundaciones, deslizamientos y vendavales. En este mismo lapso las provincias con mayor impacto a la población son Esmeraldas, Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Azuay y Bolívar, con afectación para más de 39.000 personas.
"En total, los eventos reportados impactaron a 39.389 personas, con mayor frecuencia en el mes de octubre con el 78,0% y en septiembre se registró el mayor impacto a la población con 54,79%", indica.
Жители откачивают воду из своего дома после проливных дождей в Даймусе, провинция Валенсия, Испания - Sputnik Mundo, 1920, 20.10.2026
Multimedia
España bajo el agua: así son las devastadoras consecuencias de la tormenta Adam
20 de octubre, 14:46 GMT
El Niño es un fenómeno climático natural que puede alterar las precipitaciones y la temperatura del aire a miles de kilómetros de la zona tropical del Pacífico y se caracteriza por temperaturas anormalmente elevadas en la superficie del océano en las zonas ecuatoriales central y oriental de este océano.
Se produce cuando se debilitan los vientos alisios, lo que provoca un calentamiento anómalo de las aguas superficiales de la zona ecuatorial del Pacífico.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала