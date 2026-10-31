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Reportan varios muertos y miles de afectados tras desbordamientos de ríos impulsados por El Niño en Ecuador
Reportan varios muertos y miles de afectados tras desbordamientos de ríos impulsados por El Niño en Ecuador
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Siete personas murieron, tres resultaron heridas y más de 39.000 fueron afectadas debido a múltiples crecidas provocadas por lluvias intensas asociadas con el... 31.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-31T19:02+0000
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De acuerdo con el organismo, al menos 14 ríos permanecen desbordados en Ecuador hasta el momento. La mayor concentración de riadas se registra en la provincia de Guayas, además de crecidas en las provincias de El Oro, Manabí, Santa Elena, las islas Galápagos y Zamora Chinchipe, detalla la SNGR en X.La entidad emitió alerta roja y señaló que desde el 29 de agosto hasta el 30 de octubre ocurrieron 937 eventos adversos por lluvias, fundamentalmente inundaciones, deslizamientos y vendavales. En este mismo lapso las provincias con mayor impacto a la población son Esmeraldas, Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Azuay y Bolívar, con afectación para más de 39.000 personas."En total, los eventos reportados impactaron a 39.389 personas, con mayor frecuencia en el mes de octubre con el 78,0% y en septiembre se registró el mayor impacto a la población con 54,79%", indica.El Niño es un fenómeno climático natural que puede alterar las precipitaciones y la temperatura del aire a miles de kilómetros de la zona tropical del Pacífico y se caracteriza por temperaturas anormalmente elevadas en la superficie del océano en las zonas ecuatoriales central y oriental de este océano.Se produce cuando se debilitan los vientos alisios, lo que provoca un calentamiento anómalo de las aguas superficiales de la zona ecuatorial del Pacífico.
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Reportan varios muertos y miles de afectados tras desbordamientos de ríos impulsados por El Niño en Ecuador
Siete personas murieron, tres resultaron heridas y más de 39.000 fueron afectadas debido a múltiples crecidas provocadas por lluvias intensas asociadas con el fenómeno climático El Niño, según el reciente reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos del país (SNGR). Las autoridades coordinan acciones para dar respuesta ante el desastre.
De acuerdo con el organismo, al menos 14 ríos permanecen desbordados en Ecuador hasta el momento. La mayor concentración de riadas se registra en la provincia de Guayas, además de crecidas en las provincias de El Oro, Manabí, Santa Elena, las islas Galápagos y Zamora Chinchipe, detalla la SNGR en X.
La entidad emitió alerta roja y señaló que desde el 29 de agosto hasta el 30 de octubre ocurrieron 937 eventos adversos por lluvias, fundamentalmente inundaciones, deslizamientos y vendavales. En este mismo lapso las provincias con mayor impacto a la población son Esmeraldas, Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Azuay y Bolívar, con afectación para más de 39.000 personas.
"En total, los eventos reportados impactaron a 39.389 personas, con mayor frecuencia en el mes de octubre con el 78,0% y en septiembre se registró el mayor impacto a la población con 54,79%", indica.
El Niño es un fenómeno climático natural
que puede alterar las precipitaciones y la temperatura del aire a miles de kilómetros de la zona tropical del Pacífico y se caracteriza por temperaturas anormalmente elevadas en la superficie del océano en las zonas ecuatoriales central y oriental de este océano.
Se produce cuando se debilitan los vientos alisios, lo que provoca un calentamiento anómalo de las aguas superficiales de la zona ecuatorial del Pacífico.
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