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Ecuador registra muertos y desaparecidos por inundaciones en las islas Galápagos
Ecuador registra muertos y desaparecidos por inundaciones en las islas Galápagos
Sputnik Mundo
Al menos dos personas murieron, otras dos permanecen desaparecidas y decenas tuvieron que ser alojadas en un recinto deportivo local de la isla de Santa Cruz... 01.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-01T12:04+0000
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La titular del Comité de Operaciones de Emergencia de Santa Cruz, Fanny Uribe, entregó el balance oficial de muertos, situando la cifra de fallecidos en dos. "Es lamentable lo que ha sucedido", declaró.Poco antes, las autoridades ecuatorianas declararon emergencia por lluvias en la isla de Santa Cruz y dispusieron la ayuda estatal con la entrega de kits y el despliegue de profesionales de la salud.En el marco de la asistencia, fueron desplegados 13 profesionales de la salud, al igual que se está gestionando la entrega de 800 kits de primera respuesta humanitaria y 250 kits para dormir, destinados a las familias afectadas, especificó."Desde el Ministerio de Infraestructura y Tecnología coordinamos con las autoridades locales la disponibilidad de maquinaria y recursos logísticos para atender las zonas afectadas", aseveró Luque.Mientras tanto, la secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, informó de la reciente llegada de la ayuda humanitaria a las Galápagos.Los últimos días, tanto la región insular como algunas zonas del territorio continental de Ecuador han sido azotadas por intensas lluvias derivadas del fenómeno climático de El Niño.
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Ecuador registra muertos y desaparecidos por inundaciones en las islas Galápagos
Al menos dos personas murieron, otras dos permanecen desaparecidas y decenas tuvieron que ser alojadas en un recinto deportivo local de la isla de Santa Cruz, en el archipiélago de Galápagos, debido a las intensas precipitaciones que provocaron inundaciones en zonas habitadas, informan medios citando fuentes oficiales.
La titular del Comité de Operaciones de Emergencia de Santa Cruz, Fanny Uribe, entregó el balance oficial de muertos, situando la cifra de fallecidos en dos. "Es lamentable lo que ha sucedido", declaró.
Poco antes, las autoridades ecuatorianas declararon emergencia por lluvias en la isla de Santa Cruz y dispusieron la ayuda estatal con la entrega de kits y el despliegue de profesionales de la salud.
"Ante la emergencia en Santa Cruz, Galápagos, el COE Provincial [Comité de Operaciones de Emergencia] permanece activo y las instituciones del COE Nacional ejecutan acciones para atender a las familias afectadas", escribió el ministro de Infraestructura y Tecnología, Roberto Luque, en X.
En el marco de la asistencia, fueron desplegados 13 profesionales de la salud, al igual que se está gestionando la entrega de 800 kits de primera respuesta humanitaria y 250 kits para dormir, destinados a las familias afectadas, especificó.
"Desde el Ministerio de Infraestructura y Tecnología coordinamos con las autoridades locales la disponibilidad de maquinaria y recursos logísticos para atender las zonas afectadas", aseveró Luque.
Mientras tanto, la secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, informó de la reciente llegada de la ayuda humanitaria a las Galápagos.
"La asistencia humanitaria que enviamos ya se encuentra en Galápagos. Seguimos trabajando para atender a las familias afectadas por las lluvias", señaló en su cuenta de X.
Los últimos días, tanto la región insular como algunas zonas del territorio continental de Ecuador han sido azotadas por intensas lluvias derivadas del fenómeno climático de El Niño
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