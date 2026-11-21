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Expertos alertan de que Alemania no soportará las consecuencias de su política energética

Expertos alertan de que Alemania no soportará las consecuencias de su política energética

Sputnik Mundo

La sociedad y la economía alemanas no podrán soportar las consecuencias de la actual política energética, marcada por el abandono de la energía nuclear y el... 21.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-21T09:47+0000

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Los expertos estiman que mantener el actual rumbo energético le costará a Alemania entre 10.000 y 13.800 millones de euros (10.800 y 14.900 millones de dólares) hasta 2045. En su investigación, los analistas critican la falta de capacidad de generación adicional, el abandono de la energía nuclear y del carbón, así como la dependencia de las importaciones de recursos energéticos procedentes de China. Sin estos suministros, Alemania podría enfrentarse a cortes de electricidad, advierten.Para revertir la situación, los expertos instan al Gobierno a modificar radicalmente su política energética: detener el desmantelamiento de las centrales nucleares alemanas y reactivar su funcionamiento, además de permitir la extracción de gas y petróleo mediante fracturación hidráulica (fracking). No obstante, reconocen que estas medidas también exigirían importantes inversiones.La economía de Alemania lleva varios años atravesando una etapa de recesión. Entre los factores que han contribuido a esta situación figuran la decisión de abandonar por completo la energía nuclear, adoptada en 2011 como parte de la transición hacia las fuentes renovables, y el rechazo de los suministros de gas procedentes de Rusia, que provocó un fuerte encarecimiento de los recursos energéticos.En octubre, la copresidenta del partido opositor alemán Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, calificó la política energética del país como "la más estúpida y absurda del mundo". Según la dirigente de la organización política, los elevados precios de la energía están privando a las empresas alemanas de competitividad y obligando a algunas a declararse en quiebra o trasladar sus operaciones al extranjero.Por su parte, Moscú ha advertido en reiteradas ocasiones que Occidente cometió un grave error al renunciar a la compra de recursos energéticos rusos y que terminará dependiendo de nuevos proveedores, pagando precios más elevados. El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que su país no le niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos.

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