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"Alemania tiene muy poco gas": se plantea la posibilidad de volver a recurrir a las contaminantes centrales eléctricas de carbón
"Alemania tiene muy poco gas": se plantea la posibilidad de volver a recurrir a las contaminantes centrales eléctricas de carbón
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Alemania no dispone de suficiente gas para afrontar el próximo invierno boreal, advierten los medios locales. La ministra de Economía y Energía del país... 14.11.2026, Sputnik Mundo
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Alemania tiene "muy poco gas almacenado, existe el riesgo de que se disparen los precios e incluso de que se produzcan problemas de suministro", señala la prensa.En estos momentos, las reservas de gas son "considerablemente inferiores" a las de años anteriores y apenas alcanzan el 58%, indica. De acuerdo con los datos de la Asociación Alemana de Almacenamiento de Energía (INES), si el invierno boreal es especialmente frío, las reservas podrían agotarse ya en enero.A juicio de los medios, el Gobierno ha restado importancia durante mucho tiempo al problema de la crisis energética y ha preferido no intervenir. Sin embargo, ahora que resulta imposible seguir ignorándolo, la empresa energética estatal SEFE ha comenzado a comprar gas, aunque esta medida ya no será suficiente para revertir la situación.En este contexto, Reiche prepara un proyecto de ley de emergencia para reactivar antiguas centrales eléctricas de carbón.Anteriormente, se informó de que el Gobierno alemán está negociando con empresas energéticas estatales posibles mecanismos para aumentar las reservas de gas natural del país sin una intervención estatal directa, que podría provocar fuertes alteraciones en los precios.Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial.El mandatario aseguró que su país no le niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos.
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"Alemania tiene muy poco gas": se plantea la posibilidad de volver a recurrir a las contaminantes centrales eléctricas de carbón

17:06 GMT 14.11.2026
© AP Photo / Matthias SchraderLa central térmica de carbón de Jaenschwalde, Alemania
La central térmica de carbón de Jaenschwalde, Alemania - Sputnik Mundo, 1920, 14.11.2026
© AP Photo / Matthias Schrader
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Alemania no dispone de suficiente gas para afrontar el próximo invierno boreal, advierten los medios locales. La ministra de Economía y Energía del país, Katherina Reiche, ya ha propuesto abandonar parcialmente la agenda verde y reactivar las centrales eléctricas de carbón, informan.
Alemania tiene "muy poco gas almacenado, existe el riesgo de que se disparen los precios e incluso de que se produzcan problemas de suministro", señala la prensa.
En estos momentos, las reservas de gas son "considerablemente inferiores" a las de años anteriores y apenas alcanzan el 58%, indica. De acuerdo con los datos de la Asociación Alemana de Almacenamiento de Energía (INES), si el invierno boreal es especialmente frío, las reservas podrían agotarse ya en enero.
A juicio de los medios, el Gobierno ha restado importancia durante mucho tiempo al problema de la crisis energética y ha preferido no intervenir. Sin embargo, ahora que resulta imposible seguir ignorándolo, la empresa energética estatal SEFE ha comenzado a comprar gas, aunque esta medida ya no será suficiente para revertir la situación.
En este contexto, Reiche prepara un proyecto de ley de emergencia para reactivar antiguas centrales eléctricas de carbón.
Tuberías y depósitos en una terminal de gas en Alemania - Sputnik Mundo, 1920, 22.10.2026
Economía
El rechazo al gas ruso podría provocar colas de buques gaseros en el mar del Norte, pronostica un político alemán
22 de octubre, 15:31 GMT

En 2020, Berlín aprobó una ley que establecía el cierre gradual de todas las centrales eléctricas de carbón antes de 2038.

La extracción de hulla en territorio alemán había concluido incluso antes: la última mina cerró en diciembre de 2018, tras lo cual el carbón destinado a las centrales térmicas que seguían operativas comenzó a importarse.

Anteriormente, se informó de que el Gobierno alemán está negociando con empresas energéticas estatales posibles mecanismos para aumentar las reservas de gas natural del país sin una intervención estatal directa, que podría provocar fuertes alteraciones en los precios.
Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial.

El mandatario aseguró que su país no le niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos.
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