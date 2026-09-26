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Se desploma la confianza de los consumidores en Alemania ante el alza de los precios de la energía, indican estudios

Se desploma la confianza de los consumidores en Alemania ante el alza de los precios de la energía, indican estudios

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La confianza de los consumidores en la economía alemana de cara a octubre cayó hasta -30,6 puntos, lo que supone un descenso significativo de 3,8 puntos... 26.09.2026, Sputnik Mundo

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Los analistas señalan que el fuerte deterioro del indicador se explica en gran medida por la caída de las expectativas de ingresos. El indicador de ingresos descendió 16,7 puntos, hasta -15,0, su nivel más bajo desde abril de 2026, cuando alcanzó -24,4 puntos.Al mismo tiempo, el fuerte aumento de la propensión al ahorro también está lastrando la confianza de los consumidores. Tras subir 6 puntos, este indicador alcanzó los 21,5 puntos, un nivel que no se observaba desde la crisis financiera de 2008, según medios alemanes.De acuerdo con los institutos, los elevados precios de la energía alimentan la incertidumbre y llevan a los consumidores a considerar que ahorrar es una opción más conveniente. Esta tendencia es especialmente marcada entre los hogares con una situación financiera sólida.Hoy en día, la República Federal de Alemania se ve obligada a pagar por el gas cinco veces más que en 2020, en medio del abandono de los recursos energéticos rusos y la escalada en Oriente Medio. El canciller alemán, Friedrich Merz, reconoció el 19 de julio que la falta de suministro de gas ruso ha provocado en Alemania una prolongada crisis energética.El Gobierno del país está negociando con empresas energéticas estatales posibles mecanismos para aumentar las reservas de gas natural sin una intervención estatal directa, que podría provocar fuertes alteraciones en los precios.Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial.El mandatario aseguró que su país no le niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos.

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