Reunión entre Putin, Xi y Trump "es un punto de quiebre" para el ordenamiento mundial, dice experto
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaLa reunión entre los mandatarios se realizó en la APEC 2026
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Uno de los momentos clave de la Cumbre APEC 2026 fue el encuentro entre los presidentes de China, Xi Jinping; de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, quienes se sentaron a dialogar y adoptaron una declaración sobre la paz. Expertos analizan los resultados para Sputnik.
El encuentro entre los tres mandatarios "es un punto de quiebre" en el cambio de ordenamiento geopolítico que se está viviendo en tiempo real, sentenció el doctor en Relaciones Internacionales Irwing Rico Becerra señaló en entrevista con Sputnik.
De acuerdo con el también académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estamos acostumbrados a pensar que los grandes cambios mundiales se dan como momentos históricos concretos; sin embargo, no siempre es así y el encuentro entre Moscú, Pekín y Washington es un ejemplo.
"Lo que estamos viendo actualmente es que las transformaciones o las transiciones críticas del sistema mundial no se están presentando con una gran reunión. Lo que estamos viendo son transiciones críticas que van teniendo ciertos como puntos de quiebre (...). Lo que vimos hoy es tal vez uno de esos puntos de quiebre", apuntó.
La reunión en sí, ponderó, no se puede interpretar como un hecho que redefinirá por sí misma un nuevo orden mundial, sino como la muestra de que hay como una acumulación de contradicciones y de tensiones que están modificando el mundo en términos sistémicos.
"Yo no iría tanto por el discurso de la multipolaridad porque me parece que pensar que los tres líderes que se están teniendo ahorita el foco geopolítico no nos permitiría hablar de verdad de múltiples polos de poder (...). Más bien lo que estamos presenciando una crisis de hegemonía de las formas más tradicionales de este ordenamiento liberal", agregó.
¿Es el fin de la multipolaridad?
La reunión de los tres mandatario se trata del reconocimiento tácito de que Asia-Pacífico es el epicentro del crecimiento industrial y económico con un especial énfasis en Pekín, señaló en entrevista para Sputnik la doctora en Relaciones Internacionales Claudia Serrano.
De acuerdo con la experta, el hecho de que el encuentro se haya realizado en la Cumbre APEC 2026, en China, es también un reconocimiento de que el gigante asiático tiene un liderazgo en la actual política internacional por parte incluso de EEUU, país que había ostentado la hegemonía internacional en las últimas décadas.
De acuerdo con la experta, el hecho de que el encuentro se haya realizado en la Cumbre APEC 2026, en China, es también un reconocimiento de que el gigante asiático tiene un liderazgo en la actual política internacional por parte incluso de EEUU, país que había ostentado la hegemonía internacional en las últimas décadas.
"Estamos ante una nueva tríada de la política internacional que va a empezar a sentar las bases de cuáles van a ser los lineamientos de un nuevo orden internacional", sentenció.
Aunque la analista señaló no estar segura de que ya exista un multilateralismo, sí hay un declive considerable en cuanto al poderío internacional por parte de Washington y sus aliados.
"Estamos hablando de dos actores [Rusia y China] que normalmente no han sido vistos como una integración total en el sistema internacional por la misma política que lleva Occidente que tiende mucho a gestar estigmas (...). Vimos un Trump totalmente distinto; una persona totalmente flexible, que tiene una escucha activa, que está dispuesto a negociar y que no utilizó herramientas de amenaza", finalizó.
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