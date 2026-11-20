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Reunión entre Putin, Xi y Trump "es un punto de quiebre" para el ordenamiento mundial, dice experto

Reunión entre Putin, Xi y Trump "es un punto de quiebre" para el ordenamiento mundial, dice experto

Sputnik Mundo

Uno de los momentos clave de la Cumbre APEC 2026 fue el encuentro entre los presidentes de China, Xi Jinping; de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos... 20.11.2026, Sputnik Mundo

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El encuentro entre los tres mandatarios "es un punto de quiebre" en el cambio de ordenamiento geopolítico que se está viviendo en tiempo real, sentenció el doctor en Relaciones Internacionales Irwing Rico Becerra señaló en entrevista con Sputnik. De acuerdo con el también académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estamos acostumbrados a pensar que los grandes cambios mundiales se dan como momentos históricos concretos; sin embargo, no siempre es así y el encuentro entre Moscú, Pekín y Washington es un ejemplo. La reunión en sí, ponderó, no se puede interpretar como un hecho que redefinirá por sí misma un nuevo orden mundial, sino como la muestra de que hay como una acumulación de contradicciones y de tensiones que están modificando el mundo en términos sistémicos.¿Es el fin de la multipolaridad? La reunión de los tres mandatario se trata del reconocimiento tácito de que Asia-Pacífico es el epicentro del crecimiento industrial y económico con un especial énfasis en Pekín, señaló en entrevista para Sputnik la doctora en Relaciones Internacionales Claudia Serrano. De acuerdo con la experta, el hecho de que el encuentro se haya realizado en la Cumbre APEC 2026, en China, es también un reconocimiento de que el gigante asiático tiene un liderazgo en la actual política internacional por parte incluso de EEUU, país que había ostentado la hegemonía internacional en las últimas décadas. Aunque la analista señaló no estar segura de que ya exista un multilateralismo, sí hay un declive considerable en cuanto al poderío internacional por parte de Washington y sus aliados.

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