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"Proyecto benéfico": Rosatom anuncia avance de 80% en construcción del Centro de Investigación Nuclear en Bolivia

"Proyecto benéfico": Rosatom anuncia avance de 80% en construcción del Centro de Investigación Nuclear en Bolivia

Sputnik Mundo

La empresa para el desarrollo de la energía nuclear Rosatom, de Rusia, realizó un encuentro informativo en La Paz (oeste) sobre el estado del Centro de... 20.11.2026, Sputnik Mundo

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Representantes de la empresa Rosatom realizaron un seminario en la ciudad de La Paz, para explicar los avances en la construcción del CIDTN. En este espacio, también se analizaron los pasos que faltan para concluir esta obra, que requieren la participación del Gobierno boliviano. Juan Bedoya, representante legal de la corporación rusa, consideró que las autoridades locales no pudieron dar la atención necesaria a ese recinto, debido a las urgencias que depara la crisis económica en el país sudamericano.Meses atrás, vecinos de El Alto dijeron en varios medios de comunicación que las obras en el CIDTN estaban detenidas. El acuerdo para la construcción de este proyecto fue firmado por Rosatom y el Gobierno de Evo Morales en 2017. Los alteños destacaron que, tras nueve años, ya debería estar concluido.Desde la Casa Grande del Pueblo aún no explicaron los motivos para persistir en las demoras de este proyecto, que ya está cumplido en 80%, según Bedoya. El representante se mostró comprensivo al aclarar que, con el cambio de Gobierno ocurrido un año atrás, las nuevas autoridades requirieron interiorizarse en los pormenores del CIDTN para avanzar en su finalización.En el seminario participó también Asmik Kosyan, gerente de Relaciones Públicas de Rosatom para América Latina, quien indicó que esta firma tiene presencia en 62 países. En más de 75 años de trabajo, construyó más de 122 reactores, que representan el 20% de los que funcionan en todo el mundo.Representante de un proyecto únicoBedoya también es director en Bolivia del Instituto Estatal Especializado de Diseño (GSPI), de Rosatom. Luego de las ponencias del seminario, se realizó una ronda de preguntas que estuvieron mayormente dirigidas a él."Debo confesar que realmente hubiera deseado tener este encuentro un poco más temprano, porque a menudo nos topamos con gente que nos pregunta: '¿Y el centro dónde está? ¿Y qué hacen?' Sienten que el CIDTN es un Chernóbil que puede ser peligroso en cualquier momento", dijo Bedoya a Sputnik.El representante comentó que el CIDTN también depara mejoras para la agricultura, mediante el uso de la radiación para eliminar insectos y bacterias de alimentos. Asimismo, dispone de un ciclotrón para la producción de radiofármacos destinados a combatir el cáncer o enfermedades cardiovasculares.Bedoya indicó que el proyecto tiene un avance del 80%, pero se debe terminar de instalar el reactor, lo cual compete a Rosatom, y también debe llegar el combustible nuclear necesario, una responsabilidad que recae sobre el Gobierno boliviano a través de la ABEN (Agencia Boliviana de Energía Nuclear)."Evidentemente, debo terminar el reactor para recibir el combustible. Pero, para recibirlo, se necesitan protecciones físicas; debe ser resguardado y contar con protección de policías o militares. Esta es una decisión de la ABEN. Sin [estas medidas], el combustible no puede llegar", aseguró.Una vez concluida la obra, "corresponde a la ABEN la administración y el correcto uso de las instalaciones, con el personal capacitado por Rosatom para que se encarguen de operar el centro", comentó el funcionario.Las circunstancias nacionalesBedoya expresó con cautela sobre la participación de la Administración encabezada por el presidente Rodrigo Paz en la finalización del CIDTN. "Por supuesto que hemos tenido muchos acercamientos con el Gobierno. Nos han escuchado, entienden las necesidades. Nosotros también [comprendemos] las circunstancias actuales, las dificultades, porque ha habido un cambio en la gestión del centro", refirió."Desearíamos dar una fecha (de finalización del CIDTN), pero realmente en este momento sería muy complicado definirlo, puesto que necesitamos tener respuesta de las autoridades para poder llegar a una fecha más concreta", aseveró el funcionario.Según Bedoya, "han habido diferentes eventos que, de alguna manera, modificaron los plazos, entre ellos, la pandemia [de COVID-19] o los cambios en el Gobierno y en las gestiones de la ABEN".Además, influyó en la demora "la situación por la que cruza el país en este momento, en la cual se tienen que enfocar los esfuerzos presupuestarios en temas altamente importantes, como los hidrocarburos. Eso también ha hecho que el Gobierno no nos esté apoyando de la misma manera que nos había estado apoyando anteriormente. Eso ha provocado una ralentización en el proyecto".Ante este contexto, "tratamos de continuar en lo posible para que el proyecto no se vea detenido, ni afectado. Pero ya estamos en un punto en el que para poder definir una fecha de conclusión necesitamos tener una respuesta del Gobierno", sostuvo.

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