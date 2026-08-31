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Una oportunidad para una gran pasión: él es el joven boliviano que viajó al Polo Norte a estudiar la energía nuclear

Una oportunidad para una gran pasión: él es el joven boliviano que viajó al Polo Norte a estudiar la energía nuclear

Sputnik Mundo

Benjamín Reguerin Arias, de 15 años, viajó al Polo Norte como ganador del concurso Rompehielos del conocimiento, organizado por la empresa Rosatom, de Rusia... 31.08.2026, Sputnik Mundo

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Él y Júlia Passarini, de Brasil, fueron los únicos representantes del continente americano en el buque 50 Let Pobedy (50 años de Victoria, en ruso). Allí, Benjamín y otros 20 adolescentes de todo el mundo compartieron experiencias y conocimientos sobre ciencias, en un marco polar único por su belleza y sus condiciones ambientales. En diálogo con Sputnik, él y su madre Jossely Arias relataron este viaje inolvidable.Benjamín fue el ganador de la etapa nacional en Bolivia del proyecto educativo internacional Rompehielos del Conocimiento. Para ello, estudió los diversos usos de la energía nuclear y realizó videos en los que se refirió didácticamente a ella. Como fruto, estuvo 10 días en las aguas del polo. Hace una semana volvió a su casa, en Santa Cruz de la Sierra (centro), donde compartió sus experiencias con su mamá y su hermano, quienes lo apoyan y lo incentivan en su recorrido por las ciencias, en las cuales continuará sumergiéndose.¿Cómo surgió su gusto por la ciencia? "Fue por mi hermano. Él se interesó primero por la ciencia y yo lo veía haciendo todos sus proyectos y sus investigaciones; creo que así se me pegó. Me empecé a interesar, le empecé a preguntar qué estaba haciendo", recordó Reguerin Arias.Un viaje inolvidableSobre su experiencia en el 50 Let Pobedy reflexionó: "El viaje fue muy bonito". Tuvo más de un día de viaje hasta Moscú. Ahí, "empezamos a hablar con los chicos de diferentes países, nos comunicamos muy bien, nos conocimos. Luego, en el barco, tuvimos la mejor experiencia porque pudimos socializar más", ahondó el boliviano."Muchas charlas científicas, también lecturas sobre los conocimientos que íbamos a adquirir. Hablamos de bioingeniería, astrofísica, astronomía y muchísimos otros tópicos. No era solo ingeniería nuclear", dijo el participante sudamericano, quien sabe expresarse muy bien, tanto en español como en inglés."Fue lo que más me gustó, convivir con ellos y las lecturas que tuvimos. Fueron 10 días en el barco, en los cuales tuvimos muchísimas actividades. Todo empezaba a las 8:00 horas, cuando nos levantaban con una música rusa muy divertida (...). Literalmente nos levantábamos e íbamos afuera a ver el hielo. Veíamos cómo avanzaba el barco y era muy bonito", rememoró.Con sus compañeros "leíamos, muchas veces teníamos un workshop, que era trabajar en equipo. También teníamos que armar osos polares de plastilina y sí, era muy entretenido", contó el joven cruceño.Dentro de dos años, Reguerin Arias se inscribirá en la universidad. "Estaba pensando en estudiar computer science o ingeniería en Inteligencia artificial, pero todavía no lo tengo tan decidido. Es una especulación que tengo, hacia donde quiero que vaya mi carrera. También estoy considerando astrofísica", refirió.En definitiva, los 10 días en el rompehielos "me abrieron mucho la mente. Ni siquiera me imaginaba en estudiar astronomía o astrofísica, porque nunca me había interesado tanto. Pero, en este viaje, conocí a muchas personas a quienes les encantaba ese tema y me empezó a encantar a mí igual".Cambiar el mundoLa madre de Reguerin Arias, Jossely Arias, compartió a esta agencia sus impresiones sobre el momento que vive su hijo. "Para mí ha sido una bendición y también un reconocimiento al esfuerzo"."Creo firmemente que cuando una persona lucha con pasión por sus sueños, suceden cosas maravillosas. En su mente, ellos creen que pueden lograr muchas cosas. Algo que motiva mucho a Benjamín y a su hermano es poder hacer algo para cambiar el mundo. Esa pasión que llevan dentro les ha abierto muchas oportunidades", ponderó.Arias agradeció a Rosatom por haber permitido que, en algunos aspectos de la experiencia, pudieran acompañar a los adolescentes.Pero "cuando ya regresaron y verlo con una sonrisa, que fue la primera impresión que vi, y ver a una persona totalmente renovada, hizo que todo valiera la pena".Según Arias, "en este viaje con Benjamín estoy viviendo muy profundamente la parte de soltar. También tuve que soltar al hermano mayor, que se está yendo igual al exterior. Como padres, es un acto de amor que se tiene que hacer, porque ellos tienen que luchar por sus sueños".Ella labora en el ámbito empresarial, muy lejos de las ciencias que se volvieron parte de la vida de sus hijos. "Trabajo en una oficina y todo eso. Tal vez eso ha sido lo que ellos han visto y dijeron: 'No, no es esto para mí'", comentó entre risas."La curiosidad que ellos tienen simplemente ha sido de ellos, desde pequeños se preguntan siempre '¿por qué?' (...). Solamente traté de darles una guía, un impulso. Pero, en algún momento, los papeles se volcaron, porque ya no era yo la que enseñaba, más al contrario. Ellos hablaban y me parecía tan interesante. Benjamín fue el que me empezó a explicar sobre la energía nuclear", añadió.En el reciente viaje de su hijo, "el haber conocido tanta gente de otras culturas le abrió los ojos. Fue importante ver que el mundo va más allá de ciertas fronteras, y que no necesariamente uno necesita tener mucho recurso económico o tener contactos. Simplemente se trata de intentarlo", señaló.Ahora, "Benjamín tiene muchas más metas. Principalmente, quiere hacer algo bueno por el mundo".El joven concluyó: "Quisiera que otras personas igual lo intenten, porque siento que hay gente muy talentosa que simplemente no se entera de estas oportunidades".

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