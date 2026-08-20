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El centro de energía nuclear de Bolivia se percibe "paralizado y es preocupante"

El centro de energía nuclear de Bolivia se percibe "paralizado y es preocupante"

Sputnik Mundo

Desde 2023, diversas versiones circulan sobre el destino del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear (CIDTN) en la ciudad de El Alto... 20.08.2026, Sputnik Mundo

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Vecinos del barrio de Parcopata expresaron a Sputnik su deseo de que la obra se concluya, ya que, hasta el momento, trajo un importante desarrollo a esta zona de la urbe alteña.Durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), un grupo de lugareños se movilizó para que la obra se realizara allí y no en otra parte del país. Ayudaron a la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN) a encontrar las 20 hectáreas necesarias en Parcopata, por ese entonces un rincón de esta ciudad, con calles de tierra y casas de adobe.En esos años, Adolfo Colque era dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y acompañó el proceso junto a autoridades gubernamentales y de la empresa Rosatom, de Rusia, que colaboró con la transferencia de tecnologías y capacidades técnicas. En diálogo con este medio, comentó que actualmente no hay intercambio con las autoridades del área designadas por el presidente Rodrigo Paz.Colque comentó que los vecinos ven ahora muy poco movimiento en el barrio, por lo cual sospechan que las obras están paradas, pero no tienen una confirmación oficial. Esta agencia intentó comunicarse sin éxito con la ABEN.Un tema pendienteCon su automóvil, el presidente de la urbanización La Paz recorrió junto con Sputnik las calles y avenidas construidas a la par que el CIDTN. Colque señaló que en esta zona no había servicios además de electricidad. Con la llegada del centro, también se construyeron alcantarillas, se instaló agua corriente y gas domiciliario. Además, gracias al esfuerzo de los vecinos, las casas de adobe dieron lugar a inmuebles de ladrillo."Hoy por hoy ya tenía que estar terminado, culminado", añadió. Por ahora, el área activa es la de medicina nuclear. Personas con cáncer o enfermedades cardíacas llegan de todo el país para atenderse de manera gratuita. En el lugar ya opera un ciclotrón que produce radioisótopos y medicamentos. Pero el ciclotrón tiene una vida útil de cinco años, que ya estaría por cumplirse.Hasta julio de 2025, cuando todavía era presidente Luis Arce (2020-2025), habían pasado por el Centro de Medicina Nuclear 78.000 pacientes.En 2023 también fue inaugurado el Centro Multipropósito de Irradiación, cuyo servicio está dirigido al sector agroindustrial. Se utiliza para la reducción de plagas, la esterilización de frutas y verduras, así como la mejora de semillas. Actualmente, no está en funciones por falta de clientes. Aplicada a los alimentos, la irradiación ayudaría a exportar productos bolivianos al exterior sin que se pudran en el camino."Hoy en día se lo ve paralizado y es preocupante. Este proyecto se ha realizado para que ayude a la población y también para que mejore las urbanizaciones del distrito 8. La verdad, nosotros queremos que siga avanzando y que también vaya mejorando la calidad de vida", dijo Colque. "Da orgullo tener este proyecto de magnitud que cuesta más de 500 millones de dólares. Lo único que nosotros queremos es que se utilice, que no lo volvamos un elefante blanco, que esté de balde. Este proyecto tiene que ser para beneficio de la sociedad, para que ayude a aquellos que realmente lo necesitan", subrayó.El vínculo con los estudiantesSputnik visitó la Universidad Popular de El Alto (UPEA), que en los últimos años estuvo vinculada con el CIDTN. Varios de sus alumnos pudieron realizar tesis, pasantías y visitar las instalaciones. Faustino Ticona, director de la carrera de Ciencias Físicas y Energías Alternativas, relató que "inicialmente se tenía un convenio interinstitucional con la ABEN, que ha durado tres años. En marzo ha finalizado este convenio. Los más interesados en continuarlo somos nosotros, de la carrera de Ciencias Físicas y Energías Alternativas".Ticona explicó que en este lapso enviaron alumnos a hacer pasantías y tesis en la ABEN. En estos días, están en diálogo con la agencia nuclear para continuar con un convenio "de las mismas características".El director de la carrera desconoce el estado y el avance de las obras en Parcopata, porque varios docentes que trabajaban allí fueron desvinculados: "Ellos nos informaban qué trabajos se hacían, pero lamentablemente ahora han salido de la ABEN"."Hemos realizado en dos ocasiones visitas para ver cómo están las instalaciones, a conocer cómo trabajan, cómo operan, cuáles son los prospectos que ellos tienen para el país y la sociedad", contó a Sputnik Diego Prado, estudiante de Ciencias Físicas y Energías Alternativas en la UPEA.En la última visita, realizada en 2025, les dijeron que el reactor ya iba a entrar en funcionamiento "y que faltaban algunos aspectos técnicos, como la llegada del material reactivo, que es la fuente [en referencia al uranio]".Según el alumno, "nuestra intención como carrera siempre va a ser que con nuestra formación podamos dar un apoyo científico, porque somos del área de ciencias puras y ese es nuestro objetivo para contribuir con nuestra sociedad".

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